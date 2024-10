Memphis Depay é flagrado em estúdio com rapper corintiano

Um encontro entre Memphis Depay, atacante do Corinthians, e o rapper MC Hariel, torcedor do clube, agitou a internet, na madrugada desta quarta-feira (09). Os dois estavam juntos em um estúdio de gravação e há a expectativa de que os dois tenham fechado uma parceria para gravar uma canção. O holandês aproveitou o período de folga, por conta da data Fifa, para matar a saudade da música.

Os internautas passaram a criar suposições após postagem da dupla nos stories do Instagram. Assim, a possibilidade de uma produção em conjunto surgiu depois do jogador holandês publicar um vídeo de Hariel cantando no estúdio. Por sinal, além de marcar o artista, fez o mesmo com o produtor André Nine e adicionou um emoji de olhos. Especialmente para criar um cenário de curiosidade.

Desta forma, o artista frisou que ele e ao atacante estavam trabalhando. Posteriormente, ele publicou uma foto ao lado do jogador do Corinthians.

“O homem é brabo mesmo! Satisfação irmão, bem vindo à selva de pedra”, destacou na legenda Hariel.

Depois, Memphis recompartilhou a foto ao lado do cantor.

“O talento é um que você tem, mas o coração fala mais alto… hoje foi incrível”, ressaltou o jogador.

Fora dos gramados, Depay costuma ter a música como uma das suas paixões. Prova disso, é que ele conta com algumas participações como rapper. Aliás, o perfil do holandês no Spotify conta com mais de 168 mil ouvintes mensais. Uma de suas canções, a “No Love”, já foi reproduzida mais de 12 milhões de vezes.

Início de passagem pelo Corinthians

Memphis ainda está no início de sua trajetória no Corinthians. Afinal, são apenas quatro jogos, mas já deu sua contribuição, com duas assistências. Vale relembrar que o holandês fechou com o Timão, em setembro, após o fechamento da janela da temporada. Situação que foi possível apenas pelo fato de estar livre no mercado. Ou seja, não teve custo de transferências ao clube paulista. Vale ressaltar que o contrato é válido até o fim de julho de 2026 e o Coringão terá que desembolsar aproximadamente R$ 70 milhões até o final do vínculo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.