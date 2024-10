A partir de 1º de janeiro de 2025, Jürgen Klopp vai assumir o cargo de diretor-geral de futebol da Red Bull. O treinador alemão, que deixou o Liverpool ao final da última temporada, será responsável por coordenar e aconselhar todas as equipes do grupo, incluindo o Bragantino, o Salzburg, da Áustria, e o RB Leipzig, da Alemanha. No entanto, essa decisão não passou sem críticas. Muitos alemães, que já se opõem à influência da marca de bebidas energéticas no futebol, criticaram duramente a escolha de Klopp.

Gunter Klein, do jornal ‘Münchner Merkur’, afirmou: “Jürgen Klopp é tão falso quanto os seus dentes.”

Já o diário ‘Der Spiegel’ foi ainda mais direto: “Ele se apresentou como ‘O Normal’ em Liverpool, em contraste com o ‘Special One’ e conquistou reações entusiasmadas. Agora, isso faz sentido. Parece que ele adotou o mecanismo mais comum da indústria: o dinheiro.”

“O acordo com a Red Bull destrói a imagem de homem íntegro e arruína tudo o que, segundo os fãs, ele representava. Para eles, Klopp está fazendo um pacto com o diabo. Ele demoliu seu próprio monumento em segundos. A imagem de ícone do futebol alemão está manchada. Esse homem, antes admirado por tantos torcedores, agora os deixa perplexos. Não pode gostar tanto de futebol como dizia”, comentou o site ‘t-online.com’.

Além disso, as críticas não se limitam à imprensa. Um torcedor do Borussia Dortmund, citado pela BBC, também desabafou.

“Há algo positivo nessa notícia sobre Klopp: em Dortmund, finalmente podemos fechar o capítulo emocional da era Jürgen Klopp. Não há mais espaço para nostalgia de alguém que está prejudicando o esporte”, disse o torcedor do Dortmund.

Torcedores do Dortmund criticam Klopp nas redes sociais

A Red Bull tem sido fortemente criticada na Alemanha por suas estratégias de mercado ao comprar e administrar clubes de futebol. Ao mesmo tempo, Klopp, inclusive, já criticou isso no passado. Dessa maneira, fãs relembraram uma declaração do ex-técnico, em 2017, onde ele dizia valorizar a “tradição no futebol” e condenava os conglomerados que controlam vários clubes.

“Então, você faz tudo na sua carreira, realmente tudo certo, só para ser um mercenário na linha de chegada? Simplesmente sem palavras… ele era uma pessoa tão boa e com isso ele vende toda sua aura”, disse um fã do Dortmund.

“Como você pôde se destruir desse jeito? Você não é mais ninguém para mim. Esse é o melhor exemplo de como perder seu status de lenda do futebol de uma só vez”, opinou outro torcedor do Borussia.

“Isso também é um chute na bunda do BVB. Porque, se você olhar honestamente para a situação atual, o Leipzig é um concorrente direto e eles agora estão ajudando a se livrar do Dortmund. Você não pode só ignorar tudo isso”, diz outro comentário.

