Argentina embarca para Venezuela e deixa zona de furacão nos EUA

Enquanto a costa oeste da Flórida, nos Estados Unidos, está em alerta devido à chegada do furacão Milton, a seleção da Argentina recebeu a primeira boa notícia em sua jornada rumo à Venezuela: apesar do alerta, a delegação conseguiu embarcar como planejado e partiu às 16h (de Brasília) para Barranquilla, primeira escala antes de chegar a Maturín, naVenezuela.

Dessa maneira, o voo charter AV 7851 da Avianca deixou o furacão Milton para trás. Embora o destino final seja a região de Monagas, onde enfrentará a Venezuela nesta quinta-feira (10), por questões políticas, a equipe teve que fazer uma parada na Colômbia.

“Não vai ser fácil chegar porque não podemos ir direto para Maturín, não é possível sair diretamente dos EUA para a Venezuela. São coisas que não dependem de nós, tivemos azar”, comentou Lionel Scaloni, técnico da Argentina.

Após não conseguirem viajar na última terça-feira (8), tanto a comissão técnica quanto os jogadores agora estão mais tranquilos, pois conseguirão cumprir o regulamento da Conmebol, que exige a chegada ao local do jogo com 24 horas de antecedência. Assim, ficou descartada a possibilidade de solicitar uma autorização especial para chegar no mesmo dia ou até adiar o jogo para sexta-feira (11). Esta opção havia sido cogitada caso o voo não pudesse partir de Miami.

Dessa forma, se tudo correr como planejado, a equipe chegará ao destino após mais de cinco horas de viagem.

