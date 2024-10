Israel x França: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Grupo 2 da Liga das Nações. Nesta quinta-feira (10), Israel e França se enfrentam às 15h45 (de Brasília), na Bozsik Arena, em Budapeste, na Hungria, em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega Israel

Israel vive um momento complicado em meio à situação de guerra na qual o Estado se encontra. No momento, a seleção é a lanterna do Grupo 2, após duas derrotas nas duas primeiras partidas.

Ou seja, Israel precisa de um bom resultado contra a França para seguir vivo na Liga das Nações. Assim, um possível triunfo ou empate sobre a França pode manter a seleção na Série A da competição.

No entanto, o técnico Ran Ben Shimon não poderá contar com Eli Dasa e Turgeman, ambos lesionados. Além disso, Solomon aparece como dúvida.

Como chega a França

Por outro lado, a França terá desfalques de peso para o jogo desta quinta-feira. Trata-se de Mbappé, que sequer foi convocado pelo técnico Didier Deschamps, e Griezmann, que anunciou sua aposentadoria da seleção francesa. O treinador da França explicou que a ausência de Mbappé se deve ao fato de que o jogador do Real Madrid está com desgaste muscular e com um risco maior de lesões. No entanto, o camisa 10 não preocupa para os próximos jogos.

Dessa maneira, a expectativa é que Michael Olise ganhe uma oportunidade entre os titulares.

Além disso, o único corte por lesão foi o de Dayot Upamecano, zagueiro do Bayern de Munique. Em seu lugar, Loic Badé do Sevilla foi convocado e estará à disposição para o jogo desta quinta-feira.

Após estrear com derrota para a Itália, a França venceu a Bélgica na segunda rodada e somou os três primeiros pontos no Grupo 2. Dessa maneira, os franceses estão na vice-liderança, com três pontos a menos que a líder Itália e empatados com a Bélgica, terceira colocada.

Israel x França

3ª rodada do Grupo 2 da Liga das Nações

Data e horário: quinta-feira, 10/10/2024, às 15h45 (de Brasíila).

Local: Bozsik Arena, em Budapeste, na Hungria.

Israel: Gerafi; Feingold, Shlomo, Nachimas e Leidner; Kanichowsky e Abu Fani; Abada, Gloukh e Peretz; Baribo. Técnico: Ran Ben Shimon.

França: Maignan; Koundé, Konaté, Saliba e Theo Henandez; Tchouaméni, Camavinga e Zaire-Emery; Barcola, Dembélé e Thuram. Técnico: Didier Deschamps.

Árbitro: Nikola Dabanović (MNE).

Assistentes: Vladan Todorović (MNE) e Srđan Jovanovic (MNE).

VAR: Ivan Bebek (CRO).

Onde assistir: ESPN e Disney+ (streaming).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.