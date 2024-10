Venezuela x Argentina: onde assistir, escalações e arbitragem

Venezuela e Argentina se enfrentam nesta quinta-feira (10), pela nona rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. A partida será no Estádio Monumental de Maturín, na Venezuela, às 18h (de Brasília). Os donos da casa, na sexta posição com 10 pontos, querem surpreender os argentinos, que lideram, isoladamente, com 18 pontos.

Onde assistir

O SporTV transmite a partida.

Como está a Venezuela

Na última Data-Fifa, a Venezuela não conseguiu vencer. Afinal, perdeu para a Bolívia por 4 a 0, fora de casa, e empatou, em seu domínio, sem gols com o Uruguai. Assim, a equipe do técnico Fernando Batista (argentino) sabe que é fundamental conseguir os três pontos, ainda mais diante de um forte adversário.

Para o jogo desta quinta, o zagueiro Jhon Chancellor, lesionado, não joga. Além disso, o defensor Teo Quintero é dúvida.

Como está a Argentina

Antes do duelo contra a Venezuela, a Argentina encontrou dificuldades para viajar. Afinal, como realizou treinamentos em Miami, nos Estados Unidos, região que sofre por conta do Furacão Milton, a delegação teve dificuldade, inicialmente, para embarcar. Além disso, por conta de questão política entre Venezuela e Estados Unidos, os argentinos precisaram fazer uma escala na Colômbia.

Em campo, o técnico Lionel Scaloni contará com o retorno de Lionel Messi, que se recuperou de lesão. Por outro lado, não terá o goleiro Emiliano Martínez, suspenso.

VENEZUELA X ARGENTINA

Nona rodada das Eliminatórias da Copa

Data e horário: 10/10/2024, às 18h

Local: Estádio Monumental de Maturín, em Maturín (VEN)

VENEZUELA: Romo; Aramburu, Osorio, Ferraresi e Navarro; Bello, Casseres, José Martínez, Segovia e Soteldo; Rondón. Técnico: Fernando Batista.

ARGENTINA: Rulli; Molina, Otamendi, Romero e Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister e Julián Álvarez; Messi e Lautaro Martínez. Técnico: Lionel Scaloni.

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Assistentes: Martín Soppi (URU) e Pablo Llarena (URU)

VAR: Héctor Paletta (ARG)

