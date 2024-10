Itália x Bélgica: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Grupo 2 da Liga das Nações. Nesta quinta-feira (10), Itália e Bélgica se enfrentam às 15h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na capital italiana, em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da competição.

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

Como chega a Itália

Em grande fase na Liga das Nações, a seleção italiana volta a campo para manter os 100% de aproveitamento após as vitórias sobre França, por 3 a 1, e Grécia, por 2 a 1, nas duas primeiras rodadas. Dessa maneira, um novo triunfo nesta quinta-feira garante a classificação da Itália, que é a líder isolada do Grupo 2.

Contudo, o técnico Luciano Spalletti terá desfalques para o jogo contra a Bélgica. O atacante Moise Kean sentiu dores musculares e sequer foi convocado para esta Data Fifa. Dessa forma, Lorenzo Lucca ganhou uma oportunidade na lista. Por fim, Zaccagni e Marcos Brescianini foram cortados dessa lista por problemas médicos.

Como chega a Bélgica

Por outro lado, a Bélgica vive um momento conturbado dentro e fora de campo. O time venceu Israel por 3 a 1, mas perdeu para a França por 2 a 0. A atuação contra os franceses, no entanto, irritou dois dos principais jogadores da seleção belga. Assim, Kevin De Bruyne e Lukaku pediram dispensa da equipe devido a problemas internos com o técnico Domenico Tedesco e serão desfalques nesta quinta-feira. Eles se juntam ao goleiro Courtois, que está fora devido a uma lesão.

A Bélgica é a terceira colocada do Grupo 2, com os mesmos três pontos da vice-líder França.

Itália x Bélgica

3ª rodada do Grupo 2 da Liga das Nações

Data e horário: quinta-feira, 10/10/2024, às 15h45 (de Brasíila).

Local: Estádio Olímpico de Roma (ITA).

Itália: Donnarumma; Bastoni, Calafiori e Di Lorenzo; Bellanova, Ricci, Tonali, Barella e Dimarco; Retegui e Raspadori. Técnico: Luciano Spalletti.

Bélgica: Casteels; Castagne, Debast, Faes e Theate; Tielemans e Onana; Doku, Lukebakio e Trossard; Openda. Técnico: Domenico Tedesco.

Árbitro: Espen Eskås (NOR).

Assistentes: Jan Erik Engan (NOR) Isaak Elias Bashevkin (NOR).

VAR: Rob Dieperink (HOL).

