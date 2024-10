Corinthians avança às quartas da Libertadores feminina

O Corinthians confirmou, no início da noite desta quinta-feira (9/10), sua classificação para as quartas de final da Libertadores Feminina, que está sendo realizada no Paraguai. As atuais pentacampeãs do Brasil venceram o Libertad-PAR por 3 a 1, em jogo válido pela terceira rodada do Grupo A, realizado no Arsenio Erico, em Assunção. Ju Ferreira no primeiro tempo. Na etapa final, Ramona empatou. Mas Jaqueline garantiu o triunfo das Brabas, que lutam pelo quinto título continental (segundo seguido).

Com essa vitória, o Corinthians termina a fase de classificação em primeiro lugar, acumulando 7 pontos, empatado com o Boca Juniors, mas com um saldo de gols bem superior (10 a 3). O Libertad está eliminado. Agora, o time brasileiro aguarda o segundo colocado do Grupo B (Santos ou Olimpia-PAR) para definir qual será seu rival neste sábado.

Corinthians superior no primeiro tempo

O primeiro tempo foi marcado pela virilidade das jogadoras do Libertad, que entraram com tudo em todas as divididas, enquanto o Corinthians demonstrou superioridade ofensiva, anotando um gol e criando pelo menos duas chances claras para ampliar o placar. As paraguaias finalizaram quatro vezes, mas nenhuma das tentativas representou perigo real.

O gol corinthiano aconteceu aos nove minutos, após uma troca de passes do ataque. Vic Albuquerque tocou de calcanhar para Ju Ferreira, que, de fora da área, mandou um chute rasteiro para fazer 1 a 0. A goleira Vanessa, que pulou atrasada, não conseguiu chegar a tempo. Além disso, aos 44 minutos, Vic dividiu uma bola com Edith, cabeça a cabeça, e saiu de maca com suspeita de concussão. Edith acabou substituída no intervalo.

Após o susto, vitória e classificação

O Corinthians voltou a deixar espaços no meio de campo, o que permitiu ao Libertad conduzir a bola com liberdade. Assim, aos dez minutos, as paraguaias empataram. Ramona Martínez recebeu um lançamento entre os zagueiros. Danio Árias furou ao tentar cortar, e a atacante do Libertad aproveitou para tocar de cobertura, aproveitando que a goleira Lelê saiu para tentar abafar a jogada. Golaço!

Naquela altura, caso o Libertad virasse, eliminaria as brasileiras. Porém, o Corinthians, superior tecnicamente, tratou de voltar a dominar. Aos 29, Yayá viu a infiltração de Jaqueline Ribeiro pela esquerda. O passe foi perfeito. Assim, Jaque só precisou ganhar na corrida e tocar de primeira na saída da goleira Vanessa. Aos 37, Carol Nogueira, logo depois de entrar em campo, fez grande jogada pela esquerda e rolou para Gabi Zanotti ampliar. Enfim, vitória e primeiro lugar no Grupo A.

LIBERTAD 1X3 CORINTHIANS

Libertadores Feminina 2024 – 3ª rodada – Grupo A

Data: 9/10/2024

Local: Estádio Arsenio Erico, Assunção (PAR)

LIBERTAD: Vanessa Da Veiga; Liz Barreto, Ulácio, Edith (Talavera, Intervalo) e Genea (Salinas, 15’/2ºT); Damia Cortaza (Lezcano, 22’/2ºT), Diana Benítez (Fernández, 39’/2ºT) e Vázquez; Liz Peña (Cartamán, 22’2ºT), Larrea e Ramona Martínez. Técnica: Juliana Mojescyk.

CORINTHIANS: Lelê; Paulinha (Izabela, 18’/2ºT), Dani Arias, Erika e Yasmin; Yayá (Duda Sampaio, 31’/2ºT), Juliana Ferreira e Vic Albuquerque (Gabi Zanotti, 44’/1ºT); Gabi Portilho (Jhenniffer, 31’/2ºT), Jacque Ribeiro (Carol Nogueira, 36’/2ºT) e Millene (Eudimilla, 18’/2ºT). Técnico: Lucas Piccinato.

Gols: Ju Ferreira, 9’/1ºT (0-1); Ramona Martínez, 12’/2ºT (1-1); Jaqueline Ribeiro, 29’/2ºT (102); Gabi Zanotti, 37’/2ºT (1-3).

Árbitra: Dione Rission (CHI)

VAR: Márcia Castillo e Yomara Salazar (ambas do Chile)

Cartões amarelos: Salina (LIB); Paulinha (COR)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.