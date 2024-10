Inglaterra x Grécia: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções da Liga B da Liga das Nações estão de volta com direito a gigante europeia em campo. Nesta quinta-feira (10), a Inglaterra recebe a Grécia, às 15h45 (de Brasília), em Wembley, em Londres, em partida válida pela terceira rodada da fase de grupos da competição. O duelo promete ser emocionante, uma vez que será um confronto direto pela liderança da chave.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega a Inglaterra

Depois de mais um vice da Eurocopa, a Inglaterra vive um processo de reconstrução após a saída do técnico Gareth Southgate, que abriu uma oportunidade para Lee Carsley comandar o ‘English Team’. Ao mesmo tempo, o técnico interino faz um bom início de trabalho e está com 100% de aproveitamento neste início de competição.

Além disso, será a primeira vez que Lee Carsley terá seus principais jogadores à disposição. São os casos de Kyle Walker, Phil Foden, Jude Bellingham e Cole Palmer. Em contrapartida, o técnico vai poupar o artilheiro Harry Kane. Isto porque o capitão da equipe sofreu uma lesão com a camisa do Bayern de Munique e segue em recondicionamento físico.

Apesar de estar com 100% de aproveitamento na Liga das Nações, os ingleses estão na vice-liderança do Grupo 2 da Liga B com os mesmos seis pontos da líder Grécia, que leva vantagem no saldo de gols (5 a 4).

Como chega a Grécia

Por outro lado, a Grécia faz uma campanha surpreendente na Liga das Nações e, assim como os ingleses, está com 100% de aproveitamento. Dessa maneira, os gregos lideram o Grupo 2 por levar vantagem nos critérios de desempate e podem manter a liderança em caso de empate em Wembley.

Porém, o técnico Ivan Jovanovic terá desfalques para enfrentar a Inglaterra. O tacante Fotis Ioannidis, que sofreu uma grave lesão no joelho durante confronto com o Olympiacos, enquanto atuava pelo Panathinaikos, está fora da temporada e aparece como baixa de última hora na equipe grega. Ao mesmo tempo, Vangelis Pavlidis, do Benfica, deve assumir a vaga de titular.

Inglaterra x Grécia

3ª rodada do Grupo 3 da Liga das Nações

Data e horário: quinta-feira, 10/10/2024, às 15h45 (de Brasíila).

Local: Wembley, em Londres (ING).

Inglaterra: Pickford; Alexander-Arnold, Guehi, Colwill e Lewis; Bellingham e Rice; Palmer, Saka e Grealish; Watkins (Solanke). Técnico: Lee Carsley.

Grécia: Vlachodimos; Rota, Koulierakis, Mavropanos e Tsimikas; Kourbelis e Siopis; Tzolis, Masouras e Bakasetas; Pavilidis. Técnico: Ivan Jovanovic.

Árbitro: Andrea Colombo (ITA).

Assistentes: Ciro Carbone (ITA) Giorgio Peretti (ITA).

VAR: Valerio Marini (ITA).

