Cenário otimista para retorno de Luiz Araújo preocupa Flamengo internamente

Luiz Araújo segue em recuperação da grave lesão de cartilagem no joelho direito e pode ser submetido apenas a trabalhos fisioterápicos sem impactos. O atleta ainda está em fase de recolocar os pés no chão e nesse cenário, o panorama mais otimista possível prevê retorno para última semana de novembro. Há, porém, preocupação quanto à volta em 2024.

Um dos pilares do Flamengo principalmente em situações críticas da temporada, Luiz Araújo não atua desde o empate com o Vasco pelo Brasileirão – no dia 15 de setembro. O camisa 7 fraturou a cartilagem do joelho direito ainda no primeiro tempo do clássico dos milhões, no Maracanã.

O camisa 7 passou por cirurgia no dia 18 de setembro, em procedimento feito pelo médico Max Ramos, acompanhado por Márcio Tanuure – chefe do DM do Flamengo. Logo após a operação, estabeleceu-se que Luiz passaria por um processo de seis semanas de fisioterapia sem impacto, no qual ele se encontra atualmente. Ou seja, o jogador ainda não está totalmente liberado para sair da maca.

Recuperação à “meia carga”

Pode-se dizer que Luiz Araújo tem avançado gradualmente no tratamento com a fisioterapia. Isso porque, nos últimos dias, o jogador começou a usar muletas e a colocar o pé no chão. Isso quer dizer que o camisa 7 está num estágio de recuperação à “meia carga”.

Recondicionamento no campo

Luiz Araújo só entrará no estágio de recondicionamento no campo e trabalhos internos quando estiver liberado da recuperação à meia carga. O processo requer dedicação, que não falta ao camisa 7, e, sobretudo, paciência. O Flamengo entende que para além do retorno aos gramados, o atleta ainda precisaria de mais tempo para recuperar ritmo de jogo e ter minutagem.

O cenário otimista prevê um retorno para o entre a 35ª e 36ª rodada do Brasileirão – ou seja, na última semana de novembro. A comissão técnica, no entanto, se prepara para talvez perder mais um atleta para temporada. Isso porque o jogador voltaria aos gramados nos últimos jogos da temporada e precisaria de mais tempo para recuperar o ritmo de jogo.

Temporada no Flamengo

Luiz Araújo estreou pelo Flamengo no dia 5 de julho de 2023 e disputou 78 partidas de lá para cá. Desse total, 50 foram na temporada 2024. Isso porque o atacante se destacou como um dos jogadores de maior minutagem (2.966′) sob o comando de Tite em 2024 e teve papel crucial nos períodos de Data-Fifa.

Em 50 jogos, Luiz participou diretamente de 16 gols do Flamengo. O atacante balançou as redes em seis oportunidades e serviu de garçom em outras 10.

