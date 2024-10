Casamento de Everton Cebolinha, do Flamengo, chegou ao fim por traição; ex se manifesta

Rumores indicam que Everton Cebolinha sequer chegou a ficar desimpedido após o fim de sua união de oito anos com Isa Ranieri. Isso porque o atacante do Flamengo se envolveu e engatou um romance com a influenciadora Ivana Bermanelli. A ex-esposa do jogador, mãe de seus três filhos, comunicou o fim do casamento na manhã de ontem (9).

Isa Ranieri anunciou o fim do casamento através de uma publicação nas redes sociais em que reforçou que “só amor não basta” para manter uma relação. A ex-mulher de Cebolinha disse, ainda, que “fez tudo que podia” pela família nesses oito anos de relacionamento.

“Em 8 anos de história, mergulhamos fundo e intensamente em tudo que construímos. Namoramos, nos casamos, tivemos nossos filhos, e fomos por muito tempo felizes, em Deus. Em todo esse tempo, fui a melhor que pude. Orei, entreguei, dei a minha vida, meu tempo e toda minha saúde emocional pela nossa família”, dizia um trecho.

Envolvimento extraconjugal

O novo casal mantém contato desde janeiro, quando se conheceram pelo Instagram. As interações entre Cebolinha e Ivana evoluíram ate que virou um romance, e o jogador chegou a alugar um apartamento na Barra da Tijuca para os encontros marcados.

Ivana Bermanelli

Carioca de 27 anos, Ivana nasceu em Acari, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. A influenciadora viveu um romance recente com o jogador Luan Almeida, do Bragantino, e criou seu canal no Youtube durante o namoro com o atleta – em maio de 2020. Seu sonho, contudo, sempre foi trabalhar com moda.

Depois de ingressar no mundo digital, Ivana se casou com Luan Almeida – em cerimônia realizada em setembro do mesmo ano -, mas se separou meses depois. O casal teve um filho no fim de 2022.

Ex de Cebolinha se manifesta

Assim como fez na manhã da última quarta-feira (9), Isa Ranieri abriu o jogo sobre o suposto caso do ex com seus seguidores do Instagram. A influenciadora garante que não sabia do romance de Cebolinha e pediu paz para seguir com sua rotina.

“De fato, não sabia disso. Pelo contrário, nunca fui e nunca serei mulher neurótica de ficar vendo Instagram, conversas, e WhatsApp de ninguém. Acredito que todos nós temos auto responsabilidade com o que fazemos. Sou adulta, sou mulher, sou mãe. Apesar de acharem que não, tenho muitas ocupações das quais me necessitam forte, em pé, de cabeça erguida, como tem sido há muitos anos. “No meu atual momento, só quero paz”, iniciou. Por fim, ela pede privacidade aos três filhos (Sofia, Pedro e Luca) diante de toda situação. “Eles não têm culpa, não tem a menor noção do que tem acontecido. E tudo que estou tentando fazer é protegê-los, como eu sempre fiz e continuarei fazendo até o resto da minha vida”.

O ex-casal era um dos mais queridinhos entre os torcedores do Flamengo. Isa, inclusive, participava do ‘bonde das esposas’ e compartilhava encontros em datas festivas com frequência. Inclusive, Ranieri recebeu apoio público de mulheres de jogadores do clube.

Sabe-se que Everton já deixou a residência da família e se mudou para um hotel. O jogador passa por um período de recuperação de uma grave lesão e só retorna aos gramados em 2025.

Internautas começaram a desconfiar da separação quando Isa passou a compartilhar indiretas nas redes sociais. As mensagens ligaram um alerta em fãs do casal, que suspeitavam da crise conjugal.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.