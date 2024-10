Ronaldinho Gaúcho compra ações de clube dos Estados Unidos

Dos maiores colecionadores de aleatoriedades no meio esportivo, Ronaldinho Gaúcho se tornou acionista de um clube da terceira divisão dos Estados Unidos. O Greenville Triumph, clube comprado pelo Bruxo, tem como desígnio chegar à MLS (Major League Soccer) – maior liga profissional entre clubes norte-americanos.

O projeto, aliás, foi o que encantou Ronaldinho Gaúcho. O astro brasileiro não escondeu o espanto com o nível de excelência competitiva do time profissional do Triumph e destacou, ainda, a equipe Liberty. Isso porque a compra também garantiu ao Bruxo os direitos da equipe feminina – chamada de Greenville Liberty.

“Acho a ênfase que Greenville Triumph e Liberty colocam nos jovens, através das academias, e o nível de excelência competitiva da equipe profissional do Triumph e semi-profissional do Liberty impressionante. Para mim e para o grupo, temos uma oportunidade de apoiar o crescimento do futebol a todos os níveis e para todas as idades e de fazer parte de uma comunidade que valoriza a presença internacional e uma mistura única de culturas”, declarou Ronaldinho.

Investimento de Ronaldinho Gaúcho

A compra do Greenville Triumph ocorreu em parceira com seu irmão Roberto Assis, que também atuava como jogador de futebol. Ronaldinho tocou o sino de encerramento do pregão da Bolsa de Valores de Nova York, nos EUA, e recebeu bastante aplausos das pessoas presentes. Lá, inclusive, que o astro assinou o contrato para se tornar acionista da equipe norte-americana.

Greenville Triumph

O clube norte-americano quer projetar sua marca globalmente através da imagem de Ronaldinho Gaúcho. Vale destacar que o astro aceitou o cargo de embaixador da Copa do Mundo de 2026.

As projeções para o futuro esportivo também ganham tons ambiciosos. Atualmente na disputa da USL League One, que representa a terceira divisão dos EUA, o Greenville quer chegar à MLS em um futuro breve. Ronaldinho Gaúcho, aliás, aposta todas suas fichas na evolução do clube.

“Consensualmente visto como um dos melhores jogadores de todos os tempos, o investimento de Ronaldinho é um poderoso testemunho daquilo que a organização tem vindo a construir nos últimos seis anos para elevar o Triumph e o Liberty na comunidade do futebol. Com os holofotes globais virados para a América do Norte em 2026, o envolvimento de Ronaldinho servirá para atrair o reconhecimento internacional para ambas as equipas, bem como para a zona alta de Carolina do Norte”, anunciou o clube.

