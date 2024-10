Corinthians corre para contratar Hugo Souza em definitivo nesta quinta

O Corinthians pode, a partir desta quinta-feira (10/10), acionar a cláusula prevista em contrato para adquirir 50% dos direitos econômicos do goleiro Hugo Souza. O jogador pertence ao Flamengo e está emprestado ao Timão, que já informou publicamente a intenção de exercer a opção de compra do arqueiro.

O presidente do clube, Augusto Melo, chegou a avisar que a aquisição seria feita no dia 1° de outubro. Mas houve um erro de data. No acordo feito entre as duas partes, o Corinthians só pode fazer a compra em definitivo do goleiro no dia 10 de outubro. Assim, o Timão precisou pagar R$ 500 mil para ter o jogador contra o Flamengo, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

O valor que estará sendo pago pelo Corinthians ao Flamengo para ter o jogador em definitivo é de 800 mil euros, cerca de R$ 4,85 milhões na cotação atual. Assim, com esse valor, o Timão garantirá 50% dos direitos econômicos do atleta.

O Alvinegro, até o momento, pagou R$ 1 milhão ao Flamengo por utilizar Hugo Souza em duas partidas contra o time carioca durante o período de empréstimo. Como as equipes se enfrentam no próximo dia 20 de outubro, pelo jogo de volta da Copa do Brasil, o Corinthians quer evitar pagar mais R$ 500 mil para o Rubro-Negro.

Hugo Souza pelo Corinthians

Em 22 jogos pelo Corinthians, Hugo Souza sofreu 23 gols e defendeu quatro pênaltis. Aliás, o goleiro, que foi contratado depois das saídas de Cássio e Carlos Miguel, tem se tornado um líder fora de campo. Assim, ele é um dos principais nomes da reformulação feita no elenco durante a gestão de Augusto Melo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.