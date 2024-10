Igor Jesus quebra jejum do Botafogo na Seleção Brasileira

Igor Jesus vai estrear na Seleção Brasileira sendo titular nesta quinta-feira (10). Com isso, o jogador do Botafogo vai quebrar um jejum do clube carioca com atletas que defendem o país: Há 29 anos, um centroavante do Alvinegro não inicia um jogo entre os 11 com a camisa verde e amarela.

De acordo com Ricardo Macieira, coordenador e curador do Museu Botafogo, o último centroavante do Botafogo a começar como titular pelo Brasil foi Túlio, em 1995. Ele atuou em uma partida amistosa contra a Argentina e formou dupla no ataque com Donizete Pantera, à época também alvinegro.

Logo depois, Ronaldo Fenômeno assumiu a posição e foi o titular da camisa 9 nas três Copas do Mundo seguintes e um dos maiores atacantes da história. No entanto, nos últimos anos, o Brasil segue em busca de um centroavante definitivo para a equipe. Recentemente, nomes como Richarlison e Gabriel Jesus tiveram oportunidades no comando de Tite, mas não se firmaram.

Com Pedro, do Flamengo, lesionado – grande aposta de Dorival e que fazia uma grande temporada, Igor Jesus, portanto, ganha a oportunidade de provar que pode ser o dono da posição.

Igor Jesus em bom momento

Dorival Júnior confirmou Igor Jesus como titular no confronto contra o Chile, nesta quinta-feira (10), às 21h (de Brasília), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Além disso, o técnico explicou que vai dar essa oportunidade ao jogador pelo momento dele na temporada. E por isso, Endrick vai ser reserva.

Vale ressaltar que Igor é o sexto jogador diferente a ser chamado para o setor na era Dorival. Dos outros cinco jogadores, somente Endrick fez gols, sempre saindo do banco de reservas.

Igor Jesus é um dos principais nomes do Botafogo nos últimos meses. Ele chegou na última janela de transferências e já tem sete gols e uma assistência em 19 partidas. Aliás, dois destes gols foram decisivos nas oitavas de final da Libertadores e três dos cinco no Brasileiro para colocar a equipe em vantagem.

Além de Igor Jesus, o lateral Alex Telles e o atacante Luiz Henrique, ambos do Alvinegro, também estão com a Seleção Brasileira. Dessa forma, o Botafogo é o time com mais jogadores na atual convocação de Dorival Jr, uma vez que Vini Jr e Éder Militão, do Real Madrid, foram cortados por lesão (eles se juntariam a Endrick e Rodrygo).