Sócios do Botafogo esgotam mais um setor do Maracanã

Com prioridade na compra de ingressos, os sócios do Botafogo se mobilizam, então, com rapidez para a partida contra o Criciúma, no dia 18 deste mês, no Maracanã, pela rodada 30 desta edição do Campeonato Brasileiro. Na noite da última quarta-feira (9), os alvinegros esgotaram mais um setor do Estádio Mario Filho: a Leste Inferior. Antes, os torcedores haviam levado todos os bilhetes da Oeste Inferior.

Na última parcial, aliás, o Botafogo informou que 25 mil entradas já estavam nas mãos dos associados.

Entre os sócios, apenas os planos Glorioso, Alvinegro e Preto tinham a chance de adquirir os bilhetes. A venda para o plano Branco começou na manhã desta quinta-feira (10). Já o público geral só poderá realizar as compras, pela internet, a partir deste sábado (12).

Com dois setores esgotados restam: Sul (R$ 100 inteira/R$ 50 meia), Leste Superior (R$ 40/R$ 20) e Maracanã+ (R$ 550/R$ 312,50). Os sócios do Botafogo têm desconto ou direito a check-in sem custos dependendo do plano. O site oficial do Mais Tradicional vende as entradas. Clique aqui!

Em busca do tri, o Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro com 60 pontos, três à frente do segundo colocado Palmeiras.

Ordem de abertura – Botafogo x Criciúma

Plano Glorioso (8/10, às 12h), Plano Alvinegro (8/10, às 18h), Plano Preto (9/10, às 10h), Plano Branco (10/10, às 10h), Público Geral (12/10, às 12), Público Geral nos pontos de venda (14/10, às 9h).

Vendas físicas

General Severiano

Segunda-feira (14) – de 9h às 17h

Terça-feira (15) – de 9h às 17h

Quarta-feira (16) – de 9h às 17h

Quinta-feira (17) – de 9h às 17h

Nilton Santos

Segunda-feira (14) – de 9h às 17h

Terça-feira (15) – de 9h às 17h

Quinta-feira (17) – de 9h às 17h

