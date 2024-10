Atlético de Madrid é multado por saudações nazistas em jogo contra o Benfica

O comportamento de alguns torcedores do Atlético de Madrid durante a partida da segunda rodada da fase de liga da Champions contra o Benfica custará caro ao clube espanhol. De acordo com o jornal ‘AS’, o Comitê de Apelação da Uefa aplicou uma multa de 30 mil euros ao clube devido a atitudes racistas e discriminatórias de seus torcedores no Estádio da Luz, em Lisboa.

Ao mesmo tempo, o jornal informa que alguns dos ultras do Atlético foram flagrados fazendo saudações nazistas, o que levou à punição da Uefa. Além da multa, a entidade avisou que, se esse tipo de comportamento se repetir em um ano, o clube será punido novamente. Isto porque os Colchoneros estarão proibidos de vender ingressos para um jogo fora de casa.

O Atlético de Madrid voltará a jogar na Champions no dia 23 de outubro, quando enfrentará o Lille, da França, em casa. Os Colchoneros precisam se recuperar na competição após a derrota por 4 a 0 para o Benfica.

