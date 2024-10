Torcedor do Vasco registra filha com o nome de Vegetti

Um torcedor do Vasco fez uma homenagem ao atacante Pablo Vegetti durante o registro da certidão de nascimento de sua filha. Leonardo Candreva, de 34 anos, acrescentou o nome do artilheiro do Cruz-Maltino como sobrenome de Aylla.

Em vídeo que viralizou nas redes sociais, Leonardo aparece assinando o documento em que nomeia sua filha como Aylla Vegetti Nascimento Candreva. Nas imagens, o torcedor diz estar tremendo e que a decisão foi uma forma de homenagear o capitão do Vasco.

“Você honra a gente”, diz Leonardo na gravação feita por um amigo, que parece não acreditar na atitude.

Ao ge, o torcedor vascaíno disse que já vinha tentando colocar o nome de um ídolo do clube em seus filhos – ele possui outros três. Contudo, a mãe de Ayla Vegetti parece não ter gostado muito da atitude.

“Ela falou que vai me matar”, disse Leonardo.

