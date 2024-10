Japão bate a Arábia Saudita e dispara no Grupo C das Eliminatórias Asiáticas

O Japão conquistou importante vitória pelas Eliminatórias Asiáticas para Copa do Mundo de 2026. Nesta quinta-feira (10), a seleção nipônica visitou a Arábia Saudita, no estádio Rei Abdullah, e venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Kamada e Ogawa.

O resultado fez os japoneses dispararem na liderança do Grupo C das Eliminatórias Asiáticas. Afinal, com o triunfo fora de casa, chegaram a nove pontos, abrindo cinco de vantagem para Austrália, a própria Arábia Saudita e o Bahrein.

As seleções voltam a jogar na terça-feira (15). Os japoneses encaram a Austrália, em casa, às 7h35 (de Brasília). Já a Arábia também entrará em campo diante de seus torcedores contra o Bahrein, às 15h.

Fora de casa, o Japão logo tratou de mostrar para os mais de 60 mil torcedores presentes no estádio que mandava no jogo. Aos 13 minutos, abriu o placar com Kamada. Na etapa final, Ogawa, que havia acabado de entrar na partida, fez o segundo, decretando o triunfo nipônico.

