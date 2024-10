Confira a reta final do Fluminense e rivais diretos no Brasileirão

Com dez jogos faltantes para encerrar a temporada, o Fluminense tem uma missão clara nesta reta final de Brasileirão: se livrar de qualquer chance de rebaixamento. A equipe, que forja uma recuperação no certame, vem em 16º, com 30 pontos em 28 partidas.

Assim, precisa de pelo menos 15 pontos dos 30 em disputa para chegar aos 45 (historicamente reconhecida como pontuação suficiente para se manter na Série A). Saiba, então, quais os últimos dez compromissos do Fluminense na temporada e também os dos rivais diretos na luta contra o descenso.

O Tricolor carioca é um dos times com um jogo a menos no Brasileirão. Afinal, a equipe tem a partida atrasada contra o Athletico, válida pela 17ª rodada. Das dez partidas que lhe restam, o Flu terá pelo menos quatro jogos contra rivais diretos.

Dois deles, aliás, contra o próprio Furacão, já que as equipes ainda se enfrentam pelo returno. Além dos paranaenses, o Fluminense ainda enfrenta o Vitória (17º) e Cuiabá (19º) em jogos de seis pontos.

Confira as partidas de Fluminense e seus rivais

Fluminense (16º colocado, 30 pontos em 28 jogos)

Flamengo (4º) x Fluminense

Fluminense x Athletico (15º) – jogo atrasado

Vitória (17º) x Fluminense

Fluminense x Grêmio (11º)

Internacional (6º) x Fluminense

Fluminense x Fortaleza (3º)

Fluminense x Criciúma (12º)

Athletico (15º) x Fluminense

Fluminense x Cuiabá (19º)

Palmeiras (2º) x Fluminense

Corinthians (18º colocado, 29 pontos em 29 jogos)

Corinthians x Athletico (15º)

Cuiabá (19º) x Corinthians

Corinthians x Palmeiras (2º)

Vitória (17º) x Corinthians

Corinthians x Cruzeiro (8º)

Corinthians x Vasco (10º)

Criciúma (12º) x Corinthians

Corinthians x Bahia (7º)

Grêmio (11º) x Corinthians

Vitória (17º colocado, 29 pontos em 29 jogos)

1Vitória x Red Bull Bragantino (13º)

Vitória x Fluminense (16º)

Athletico (15º) x Vitória

Vitória x Corinthians (18º)

Criciúma (12º) x Vitória

Botafogo (1º) x Vitória

Vitória x Fortaleza (3º)

Vitória x Grêmio (11º)

Flamengo (4º) x Vitória

Athletico (15º colocado, 31 pontos em 27 jogos)

Corinthians (18º) x Athletico

Fluminense (16º) x Athletico – jogo atrasado

Athletico x Cruzeiro (8º)

Athletico x Vitória (17º)

São Paulo (5º) x Athletico

Athletico x Atlético-GO (20º)

Bahia (7º) x Athletico

Athletico x Fluminense (16º)

Athletico x Red Bull Bragantino (13º)

Atlético-MG (9º) x Athletico

Athletico x Atlético-MG (9º) – jogo atrasado

