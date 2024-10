Elenco do São Paulo faz treino com ação pelo Outubro Rosa

Os jogadores do São Paulo realizaram nesta quinta-feira (10), no CT da Barra Funda, um treino com ação de conscientização do Outubro Rosa, campanha para o controle e cuidados em relação ao câncer de mama. Mulheres convidadas pelo Tricolor, em ação conjunta com a Federação Paulista de Futebol, assistiram às atividades, interagiram com o elenco e ainda tomaram um café no local.

No treinamento, os jogadores realizaram, primeiramente, exercícios de aquecimento e mobilidade. Na sequência, fizeram um treino com cruzamento, de ataque contra defesa e finalização, simulando situações de transição e contra-ataque. Por fim, a comissão técnica dividiu os atletas em quatro grupos e realizaram duas partidas simultâneas em campo reduzido.