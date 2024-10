Grécia faz história, vence Inglaterra e segue com 100% na Liga das Nações

Ninguém segura a Grécia na Liga B da Liga das Nações. Nesta quinta-feira (10), os gregos surpreenderam e venceram a Inglaterra pela primeira vez na história. Ao mesmo tempo, o resultado de 2 a 1, em Wembley, manteve os 100% de aproveitamento dos gregos no Grupo 2. O atacante Pavlidis foi o grande destaque do jogo, com dois gols marcados. O camisa 14 abriu o placar no início do segundo tempo, mas Bellingham deixou tudo igual para os donos da casa. No entanto, o atacante grego voltou a balançar a rede nos acréscimos da partida e confirmou a vitória grega em Londres, pela terceira rodada da fase de grupos da competição.

Dessa maneira, a Grécia chegou a três vitórias em três jogos e abriu vantagem na liderança do Grupo 2 da Liga B da Liga das Nações. Ao mesmo tempo, os gregos acabaram com a invencibilidade da Inglaterra na competição, que segue na vice-liderança, com seis pontos conquistados nas duas primeiras rodadas.

Além disso, a Irlanda venceu a Finlândia por 2 a 1 e somou os três primeiros pontos no Grupo 2, em duelo realizado simultaneamente nesta quinta-feira.

A derrota em Wembley marcou o primeiro resultado negativo do técnico interino Lee Carsley no comando do ‘English Team’. Desde que assumiu o cargo deixado por Gareth Southgate, após a Eurocopa 2024, o treinador havia comandado a equipe nas vitórias contra a Irlanda, fora de casa, por 2 a 0. O segundo jogo terminou com o mesmo placar para a Inglaterra, desta vez contra a Finlândia, em Wembley.

O grande desfalque da seleção inglesa nesta quinta-feira ficou por conta do artilheiro Harry Kane, lesionado. O atacante saiu mancando do último jogo do Bayern de Munique na Bundesliga, contra o Eintracht Frankfurt. Ele realizou exames na concentração inglesa e foi liberado para continuar com a equipe, entretanto acabou sendo poupado nesta quinta.

Por fim, Kane realizou preparações individuais durante a semana, e a expectativa é que ele esteja disponível contra a Finlândia, na próxima rodada.

Inglaterra x Grécia

Grande primeiro tempo em Wembley, apesar do placar zerado. Ambas as equipes criaram chances de balançar a rede. A Grécia quase abriu o placar após duas falhas de Pickford, aos 9 e 10 minutos de jogo. Na primeira, o goleiro entregou a bola fora da área e Colwill salvou em cima da linha uma finalização de Siopis. No minuto seguinte, o camisa 1 inglês saiu mal do gol, e Mavropanos marcou de cabeça, mas o lance acabou sendo invalidado por impedimento na jogada. Por outro lado, os donos da casa levaram perigo em finalizações de Palmer e Gordon.

Na volta do intervalo, os gregos surpreenderam e abriram o placar logo aos três minutos, com golaço do atacante Pavlidis. O camisa 14 aproveitou um cruzamento da esquerda, dominou de costas, fez o giro, tirou a marcação de Stones e bateu rasteiro para inaugurar o marcador em Wembley. A Inglaterra sentiu o gol e estava desorganizada em campo. Os ingleses não conseguiam encontrar espaços na defesa adversária e as mexidas no time não surtiram efeito. Por outro lado, os gregos levaram perigo nos contra-ataques. Além disso, Pickford voltou a falhar em uma saída de bola e Pavlidis anotou o segundo, mas para a sorte da Inglaterra, a jogada foi anulada por impedimento do atacante.

Contudo, Bellingham aproveitou uma sobra de bola na entrada da área e empatou o jogo após bela finalização. Mas, os gregos não se intimidaram e foram buscar o gol com o craque do jogo. Pavlidis aproveitou uma desorganização na defesa inglesa e finalizou rasteiro para confirmar a primeira vitória da Grécia na história do confronto.

