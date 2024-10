França goleia Israel na Liga das Nações

Para surpresa de ninguém, a França goleou Israel nesta quinta-feira (10/10) pela terceira rodada do Grupo 2 da Liga das Nações, com um placar de 4 a 1. O jogo, que teve o mando dos israelenses, foi realizado em campo neutro, no Estádio Bozsik, em Budapeste, Hungria. Três gols ocorreram no primeiro tempo: Camavinga abriu o placar para os franceses. Mas Gandelman empatou para Israel. Contudo Nkunku, que substituiu o não convocado Mbappé, marcou um belo gol. Na etapa final, Guendouzi e Barcola marcaram ja na reta final.

Com esta vitória, a França chega aos seis pontos, ocupando a segunda posição, atrás da Itália, líder com sete pontos. Israel, com esta derrota, ocupa o último lugar do grupo, com zero ponto. A Bélgica completa o grupo e está em terceiro, com quatro pontos.

Hungria como campo neutro

O jogo foi realizado na Hungria devido ao conflito atual em Israel, que está em guerra contra os grupos Hamas e Hezbollah, impossibilitando a realização de jogos em segurança no território israelense. Assim, a escolha da Hungria, um país com o qual Israel mantém amizade política, foi a solução viável.

Nkunku brilha na ausência de Mbappé

Sem Mbappé, que ficou de fora da lista do técnico Deschamps, a França começou com Nkunku no ataque. Ele rapidamente marcou o primeiro gol, após um erro do goleiro Glazer. O israelense, que defende o Estrela Vermelha, viu o chute de Camavinga, de fora da área, quicar no gramado e passar por cima.

Aos 23 minutos, Israel empatou. O apoiador do RB Salzburg, Gloukh, recebeu na intermediária e percebeu a infiltração de Gandelman como elemento surpresa, cruzando para o cabeceio. A bola ainda bateu na trave esquerda de Maignan antes de entrar. Contudo, a França voltou a ficar na frente aos 29 minutos. Nkunku recebeu na entrada da área, se livrou de um marcador, entrou na área cortando mais dois rivais e chutou na saída do goleiro Glazer. Um belo gol!

França goleia no segundo tempo

Os franceses dominaram a etapa final. Afinal, os israelenses se fecharam, e tudo o que fizeram foi se defender. Assim, o terceiro gol até demorou a sair, vindo apenas aos 42 minutos. Theo Hernandez rolou na entrada da área para o chute rasteiro de Guendouzi no cantinho esquerdo. Israel, nocauteado, levou mais um aos 43, com Barcola, que bateu de primeira após o passe de Guendouzi. Placar justo para uma seleção com 68% de posse e 15 finalizações a 2.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.