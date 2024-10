Itália sai na frente, mas Bélgica busca o empate na Liga das Nações

Itália e Bélgica empataram por 2 a 2 nesta quinta-feira (10), pela terceira rodada do Grupo 2 da Liga das Nações. No Estádio Olímpico de Roma, na capital italiana, o time da casa saiu na frente, com Andrea Cambiaso e Retegui. Maxim de Cuyper e Trossard marcaram pela equipe visitante, que não contou com De Bruyne, Lukaku e Courtois.

Com o empate, a Itália, líder do grupo, fica com sete pontos. A Bélgica, na terceira posição, tem quatro.

Como foi o jogo

O primeiro tempo começou com fortes emoções logo no primeiro minuto, afinal, foi quando a Itália abriu o placar, com Andrea Cambiaso. A pressão italiana continuou até Mateo Retegui, em jogada de velocidade, ampliar o marcador. O cenário, no entanto, se complicou quando Lorenzo Pellegrini, aos 40′, foi expulso após checagem do VAR. Assim, no lance seguinte, a Bélgica empatou com Maxim de Cuyper, em jogada ensaiada.

Com um a mais durante todo o segundo tempo, a equipe visitante chegou ao empate aos 16′, quando Trossard finalizou de dentro da área. A Bélgica seguiu pressionando o adversário, mas esbarrou na forte marcação italiana. Em resumo, a equipe de Tedesco teve chances para virar o jogo, mas não aproveitou.

