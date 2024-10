Chuva atrasa início de Equador e Argentina

A forte chuva que caiu nesta quinta-feira, 10/10, na região de Maturín, na Venezeuala, reverberou no duelo entre a seleção local e a Argentina, pela nona rodada das Eliminatórias da America do Sul. Como o gramado ficou encharcado, os argentinos – no momento que os jogadores fizeram reconhecimento do gramado e o aquecimento pré-jogo – pediram o adiamento da partida por um dia. Contudo, a chuva arrefeceu muito e o sol abriu. Assim, os organizadores optaram em atrasar o jogo, inicalmente por meia hora. Assim, a partida começaria não mais às 18h (de Brasília), mas 18h30.

Os donos da casa, na sexta posição com 10 pontos, querem surpreender os argentinos, que lideram, isoladamente, com 18 pontos.

Mais atualização da matéria em instantes.

