Esposa de jogador do Flamengo faz ensaio na reta final da gravidez

A esposa do atacante do Flamengo Luiz Araújo, Ingrid Cantarini, realizou um ensaio fotográfico na reta final da gravidez. Ela está no oitavo mês de gestação e aguarda a segunda filha do casal.

Luiz e Ingrid estão casados desde 2017. Eles namoraram por três meses antes de se apaixonar. Ingrid era modelo e conquistou o título de Miss Taquaritinga, cidade onde vivia.

Ela já trabalha com sua imagem há algum tempo. Sempre gostou de compartilhar momentos nas redes sociais, além de mostrar as roupas que usa.

O jogador tem vivido um momento muito familiar. Ele está lesionado e, assim, consegue passar mais tempo com a esposa grávida e a filha de seis anos. A previsão é que ele retorne aos jogos em novembro.

