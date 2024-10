Venezuela e Argentina empatam em jogo quente pelas Eliminatórias

Nesta quinta-feira (10/10), Venezuela e Argentina empataram em 1 a 1 na nona rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A partida ocorreu no Monumental de Maturín, casa da seleção venezuelana. Apesar de um gramado pesado devido à forte chuva, os donos da casa se destacaram, especialmente com a atuação de Soteldo. Os Hermanos tiveram a posse (60%), mas os venezuelanos chutaram mais (15 a 8).

Otamendi abriu o placar para a Argentina, que lidera a competição com 19 pontos. Mas Rondón igualou o jogo para a Venezuela, que agora soma 11 pontos e, na pior das hipóteses, encerra a rodada na zona de repescagem.

Chuva adia o início do jogo

A forte chuva em Maturín quase causou o adiamento da partida, mas após uma redução na intensidade da chuva, o jogo começou com um atraso de meia hora, às 18h30 (horário de Brasília). Mas o gramado encharcado dificultou o desempenho das equipes, principalmente no primeiro tempo.

Primeiro Tempo: Otamendi coloca Argentina à frente

O primeiro tempo foi marcado por várias poças de água no gramado, limitando as jogadas. A Argentina abriu o placar, aos 12 minutos, após uma cobrança de falta de Messi, que resultou em um erro de Romo. A bola sobrou para Otamendi, que, com um toque simples, marcou seu terceiro gol nas Eliminatórias.

A Venezuela, em busca do empate, quase marcou com Rondón, que teve uma finalização que passou rente à trave. Soteldo, atuando pela esquerda, se destacou, mas os argentinos conseguiram defender os ataques, incluindo uma salva de Pezzella em um chute de Rondón.

Segundo Tempo: Empate da Venezuela

A Argentina voltou com Montiel no lugar de Almada. O time ficava com dois laterais-direitos de ofício buscando anular Soteldo. Aos dois minutos do segundo tempo, a Venezuela quase empatou com um cabeceio de Herrera após eswcanteio cobrado por Soteldo. Foi defendido de forma espetacular por Rulli, substituto de Dibu Martínez, que estava suspenso.

O esforço da Venezuela foi recompensado aos 19 minutos, quando Soteldo cruzou para Rondón, que cabeceou e igualou o marcador em 1 a 1. Soteldo continuou a se destacar, mas não conseguiu finalizar com sucesso. A Argentina, por sua vez, teve uma grande chance aos 28 minutos, mas Messi perdeu uma oportunidade que normalmente converteria. Dessa forma, mesmo com o jogo bem aberto, o placar seguiu sem alteração até o fim.

VENEZUELA 1X1 ARGENTINA

Nona rodada das Eliminatórias da Copa

Data: 10/10/2024

Local: Estádio Monumental, Maturín (VEN)

VENEZUELA: Romo; Alexander González, Osorio, Ferraresi e Aramburu; José Martínez Castillo, 48’/2ºT), Rincón (Cádiz, 12’/2ºT), Herrera e Solteldo; Rondón e Savarino (Machís, 12’/2ºT). Técnico: Fernando Batista.

ARGENTINA: Rulli; Molina, Otamendi, Pezzella e Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández (Paredes, 40’/2ºT), Lo Celso (Balerdi, 23’/2ºT) e Almada (Montiel, Intervalo); Messi e Julian Álvarez (Lautaro Martínez, 40’/2ºT). Técnico: Lionel Scaloni.

Gols: Otamendi, 12’/1ºT (0-1); Rondón, 19’/2ºT (1-1)

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Assistentes: Martín Soppi (URU) e Pablo Llarena (URU)

VAR: Héctor Paletta (ARG)

Cartões amarelos: Martínez (VEN); Pezzella (ARG)

