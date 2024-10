Hungria x Holanda: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Liga das Nações. Nesta sexta-feira (11), Hungria e Holanda se enfrentam às 15h45 (de Brasília), no Ferenc Puskas Stadium, em Budapeste, pela terceira rodada do Grupo 3 da competição. Ambas as equipes vêm de empate e vão em busca da vitória.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do sportv.

Como chega a Hungria

Ainda sem vencer nesta edição da Liga das Nações, a Hungria é a lanterna do Grupo 3 com apenas um ponto conquistado no empate contra a Bosnia na rodada passada. Dessa maneira, para seguirem vivos em busca de uma vaga para a fase mata-mata, os húngaros precisam aproveitar a vantagem de jogar em casa e arrancar pontos da Holanda nesta sexta-feira.

O principal desfalque da Hungria é o goleiro Gulácsi, que não quis ser chamado para esta Data Fifa. Assim, Dibusz será o titular no gol.

Como chega a Holanda

Por outro lado, a Holanda briga pela liderança do Grupo 3 e vem de um empate contra a Alemanha na última rodada. Assim, a Laranja Mecânica está na vice-liderança, com os mesmos quatro pontos da líder Alemanha. Além disso, para se aproximar da classificação, a Holanda precisa vencer a Hungria fora de casa. No entanto, um empate já seria um resultado positivo em termos de classificação.

Por fim, o técnico Ronald Koeman terá que lidar com uma série de desfalques. São os casos de Koopmeiners, Timber e Aké, todos lesionados. De resto, o treinador holandês poderá mandar a campo o que tem de melhor à disposição.

Hungria x Holanda

3ª rodada do Grupo 3 da Liga das Nações

Data e horário: sexta-feira, 11/10/2024, às 15h45 (de Brasília)

Local: Ferenc Puskas Stadium, em Budapeste.

Hungria: Denes Dibuzs; Botka, Orbán e Márton Dárdai; Bolla, Schafer, Ádam Nagy e Milos Kerkez; Szoboszlai, Sallai e Barnabás Varga. Técnico: Marco Rossi.

Holanda: Verbruggen; Dumfries, Matthijs de Ligt, Van Dijk e Jorrel Hato; Gravenberch, Reijnders e Xavi Simons; Gakpo, Malen e Zirkzee. Técnico: Ronald Koeman.

Árbitro: Lukas Fähndrich (SUI).

Assistentes: Susann Küng (SUI) Guillaume Maire (SUI).

VAR: Fedayi San (SUI)

Onde assistir: sportv.

