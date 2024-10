Peru x Uruguai: onde assistir, escalações e arbitragem

Peru e Uruguai fecham a nona rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo 2026. Nesta sexta-feira, as equipes se enfrentam nesta sexta-feira (11), às 22h30 (de Brasília), em Lima. Em clima tenso interno, a Celeste busca manter o bom momento na competição e seguir na cola da líder Argentina. Do outro lado, a La Blanquirroja foca em sua primeira vitória na disputa.

Como chega o Peru

Atual lanterna das Eliminatórias, o Peru almeja sua primeira vitória na competição frente ao Uruguai. Em oito partidas, a equipe de Jorge Fossati perdeu cinco vezes e empatou outras três. O último jogo foi uma derrota de 1 a 0 contra o Equador, fora de casa.

O Peru, aliás, tem o pior ataque das eliminatórias ao lado do Paraguai. São dois gols marcados em oito jogos. Nos últimos cinco duelos, a seleção da casa, aliás, marcou apenas no empate por 1 a 1 com a Colômbia. Além disso, as últimas sete partidas da Blaquirroja terminaram com menos de três gols.

Como chega o Uruguai

A fase do Uruguai dentro de campo vai muito bem, mas fora dele o clima está estremecido. Os atacantes Luís Suárez e Canobbio deram fortes declarações e expuseram a postura do técnico Marcelo Bielsa com os jogadores. A seleção, entretanto, tem 62% de aproveitamento nesta metade e deve se classificar sem sobressaltos.

Para tentar minimizar o clima, houve uma reunião entre os jogadores. De acordo com jornais do Uruguai, José María Giménez, Federico Valverde, Sergio Rochet, Nahitan Nández e Nicolás De la Cruz, além de Ignacio Alonso, presidente da entidade, e Jorge Giordano, diretor de seleções e considerado “braço direito” do treinador, estiveram presentes no encontro.

Apesar do “climão”, o técnico Marcelo Bielsa, afinal, tem a presença de todos os seus principais jogadores. Darwin Nuñez, mais uma vez, será a referência técnica ofensiva da equipe. Luís Suárez, aliás, já não atua mais pelo Uruguai.

PERU x URUGUAI

Eliminatórias Copa do Mundo 2026 – 9ª rodada

Data-Hora: 11/10/2024, às 22h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nacional do Peru, em Lima (PER)

Onde assistir: Sportv

PERU: Gallese; Zambrano, Araújo, Callens; Advíncula, Murrugarra, Castillo, Peña e Archimbaud; Flores e Valera. Técnico: Jorge Fossati.

URUGUAI: Rochet; Varela, Ugarte e Bueno; Nández, Valverde, Fonseca, De Arrascaeta e Maxi Araujo; Cristian Olivera e Darwin Nuñez. Técnico: Marcelo Bielsa.

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Ezequiel Brailovsky e Gabriel Chade (Ambos ARG)

VAR: Germán Delfino (ARG)

