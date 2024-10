Bosnia x Alemanha: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Liga das Nações. Nesta sexta-feira (11), Bosnia e Alemanha se enfrentam às 15h45 (de Brasília), no Stadium Bilino Polje, em Zenica, pela terceira rodada do Grupo 4 da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ (streaming).

Como chega a Bosnia

Ainda sem vencer nesta edição da Liga das Nações, a Bosnia é a terceira colocada do Grupo 3 com apenas um ponto conquistado no empate contra a Hungria na rodada passada. Dessa maneira, para seguirem vivos em busca de uma vaga para a fase mata-mata, os húngaros precisam aproveitar a vantagem de jogar em casa e arrancar pontos da Alemanha nesta sexta-feira.

No entanto, a boa notícia para os donos da casa é que o técnico Sergej Barbarez não terá desfalques e poderá entrar em campo com força máxima contra os alemães.

Como chega a Alemanha

Por outro lado, a Alemanha é a líder do Grupo 3 com quatro pontos e segue invicta na Liga das Nações. Em seu último compromisso, os alemães empataram por 2 a 2 com a Holanda.

Além disso, o técnico Julian Nagelsmann terá que lidar com uma série de desfalques nesta sexta-feira. Kai Havertz, Jamal Musiala, David Raum, Benjamin Henrichs e Robin Koch, lesionados, estão fora da partida. Além disso, o goleiro Ter Stegen, que assumiu a vaga após a aposentadoria de Neuer, sofreu uma grave lesão e está fora da temporada. Assim, Baumann será o titular na meta alemã.

Bosnia x Alemanha

3ª rodada do Grupo 3 da Liga das Nações

Data e horário: sexta-feira, 11/10/2024, às 15h45 (de Brasília).

Local: Stadium Bilino Polje, em Zenica, na Bósnia.

Bosnia: Vasilj; Gazibegovic, Katic, Kolasinac, Bicakcic e Dedic; Hajradanovic e Tahorivic; Demirovic, Dzeko e Basic. Técnico: Sergej Barbarez.

Alemanha: Baumann; Kimmich, Rüdiger, Tah e Mittelstadt; Wirtz, Gross, Andrich e Gnabrt. Burkardt e Undav. Técnico: Julian Nagelsmann.

Árbitro: François Letexier (FRA).

Assistentes: Cyril Mugnier (FRA) e Mehdi Rahmouni (FRA).

VAR: Willy Delajod (FRA).

Onde assistir: Disney+.

