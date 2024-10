Com gol de botafoguenses, Brasil vence Chile pelas Eliminatórias

Na noite desta quinta-feira (10/10), o Brasil enfrentou o Chile no Estádio Nacional de Santiago e venceu de virada por 2 a 1 em um jogo desafiador, válido pela nona rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O triunfo contou com gols de jogadores do Botafogo: o estreante Igor Jesus, que marcou no fim do primeiro tempo, e Luiz Henrique, que definiu a vitória aos 43 minutos da etapa final. O gol chileno foi anotado por Vargas logo no primeiro minuto de jogo.

Com a vitória, o Brasil respira nas Eliminatórias Afinal, com os resutados da rodada, entrou na rodada em sétimo lugar e agora, chegando aos 13 pontos, pulou para quarto. Mas muito atrás da líder Argentina. Mas o Chile é o penúltimo, com cinco pontos e, a depender do jogo entre Uruguai e Peru, cair para último.

Primeiro tempo: terror e alívio

O Brasil começou o jogo da pior forma possível. No primeiro minuto, sofreu um gol devido a um erro generalizado da defesa. Primeiro, Abner deu total liberdade ao lateral-direito Loyola, que cruzou para a segunda trave. O lateral Danilo não marcou Vargas, que cabeceou sozinho. Para piorar, Ederson estava adiantado e não conseguiu defender um gol que seria fácil. Lamentável. Logo em seguida, aos dois minutos, Paquetá fez falta e recebeu cartão amarelo.

O Brasil estava desnorteado e mal posicionado, sofrendo pressão durante os primeiros dez minutos. Aos poucos, passou a ter mais posse de bola, pois o Chile se fechou. No entanto, mesmo rondando a área com mais sucesso pelo lado esquerdo, com Abner e lances individuais de Rodrygo. Mas faltava capricho nas finalizações. Até os 44 minutos, 78% de posse e 8 finalizações, mas nenhuma no alvo, sendo a melhor oportunidade em cruzamento de Abner que Maripán quase desviou para o próprio gol. Felizmente, aos 45, Savinho ganhou dividida e cruzou para Igor Jesus tocar de cabeça e deixar tudo igual. Brasil no lucro.

Segundo tempo: virada brazuca

Dorival voltou com Bruno Guimarães e Gerson nas vagas de André e Paquetá, respectivamente. O time ficou mais bem postado e chegou a ter um gol, com Raphinha (em passe de Igor Jesus), anulado por impedimento. O Brasil era superior, mas as chances não poareciam. Isso até os 44 minutos. Luiz Henrique, queentrou no lugar de Savinho aos 22 minutos e estava fazendo jogo muioto discreto, recebeu na direita, cortou para o meio e bateu no canto esquerdo de Cortés. O Brasil achava um gol e conseguia uma vitória à forceps e com a asisnatura de botafoguenses.

CHILE 1X2 BRASIL

Nona rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo

Data: 10/10/2024

Local: Estádio Nacional, Santiago (CHL)

CHILE: Cortés; Loyola, Kuscevic, Maripán e Galdámes (Marcelo Morales, 19’/2ºT); Valdez (Tapia, 30’/2ºT), Pavez (Alarcón, 30’/2ºT) e Echeverria; Osorio, Dávila (Cepeda, 13’/2ºT) e Vargas (Palácios, 30’/2ºT). Técnico: Ricardo Gareca.

BRASIL: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner (Gabril Martinelli, 40’/2ºT); André (Bruno Guimarães, Intervalo) e Lucas Paquetá (Gerson, Intervalo); Savinho (Luiz Henrique, 23’/2ºT), Raphinha, Rodrygo e Igor Jesus (Endrick, 31’/2ºT). Técnico: Dorival Júnior.

Gols: Vargas, 1’/2ºT (1-0); Igor Jesus, 45’/1ºT (1-1); Luiz Henrique, 43’/2ºT (1-2)

Árbitro: Dario Herrera (ARG)

Assistentes: Ezequiel Brailosky e Gabriel Chade (ARG)

VAR: Héctor Paletta (ARG)

Cartões amarelos: Galdames, Loyola (CHL) Lucas Paquetá, Danilo (BRA)

