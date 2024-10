Messi classifica partida como ‘feia’ nas Eliminatórias e celebra retorno à seleção argentina

Lionel Messi voltou a campo pela seleção da Argentina no empate por 1 a 1 diante da Venezuela, na noite desta quinta-feira (10), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Apesar da felicidade pelo retorno, o camisa 10 expressou seu desapontamento com o resultado em sua volta e ressaltou que o campo alagado em razão da chuva foi mais um empecilho a superar.

“É difícil jogar assim: o jogo feio ficou feio e difícil. Não conseguimos fazer dois passes seguidos. Empatamos porque o campo não nos ajudou a fazer o que queríamos, tivemos que fazer outro jogo diferente do que havíamos preparado, mas conseguimos, para brigar, a segunda bola, vencer os duelos, jogar com o erro do adversário. o conseguimos jogar. No primeiro tempo fizemos alguns passes para trás e a água parou. Fizemos o jogo que tínhamos que jogar em campo”, iniciou.

Em outro momento, Messi comentou sobre a felicidade de retomar aos gramados. O craque desfalcou a equipe na última Data-Fifa por conta de uma lesão no tornozelo, sofrida na final da Copa América.

“A verdade é que ficou muito tempo longe, perdendo muitos jogos no clube, mas feliz por voltar, por continuar tendo continuidade e obviamente por estar aqui novamente”, completou o camisa 10.

A Argentina volta a campo contra a Bolívia na terça-feira (15), às 21h (Brasília), no Monumental de Núñez, na Argentina. Messi comentou sobre a felicidade de atuar em casa: “Estou feliz porque sinto falta de jogar na Argentina. Estou feliz. Temos uma longa viagem de volta, alguns dias para descansar e nos preparar para o jogo em casa.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.