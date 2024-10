Igor Jesus celebra primeiro gol pela Seleção: ‘Felicidade’

Ao lado de Luiz Henrique, o atacante Igor Jesus também foi destaque da Seleção Brasileira na vitória sobre o Chile, pelas Eliminatórias, em Santiago. Aos 45 do primeiro tempo, ele recebeu cruzamento de Savinho e desviou de cabeça para superar o goleiro chileno. Após a partida, o camisa 19 comemorou sua atuação individual e enalteceu o desempenho de todos os atletas.

“É um momento de muita felicidade poder contribuir dentro de campo, fazendo o gol, lutando do começo ao fim, (quero) parabenizar a equipe também, que deu o seu melhor em todos os momentos. É continuar trabalhando porque temos um jogo importante agora contra o Peru e temos que vencer também, é muito importante para a gente.”

Além de terem balançado as redes pela primeira vez com a Amarelinha, os atacantes garantiram o resultado que fez o Brasil chegar a 13 pontos e assumir a quarta posição das Eliminatórias, ultrapassando o Equador, que empatou sem gols com o Paraguai e tem 12.

Igor Jesus, aliás, chegou ao Botafogo em julho e rapidamente se tornou um dos principais jogadores do time carioca. Titular absoluto, tem sete gols e uma assistência em 19 jogos. O atacante, em sua estreia pelo Brasil, marcou e ganha pontos com a comissão técnica.

