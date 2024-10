Palmeiras esvazia DM e terá força máxima na reta final do Brasileiro

A Data-Fifa, que já foi uma dor de cabeça, desta vez se tornou uma solução para os problemas do Palmeiras. Afinal, o Verdão aproveitou o período sem partidas para esvaziar o seu departamento médico. Assim, o técnico Abel Ferreira ganha o elenco fortalecido para disputar as nove “finais” do Campeonato Brasileiro.

Nesta quinta-feira (10), o lateral-direito Mayke foi o último a deixar o DM. O jogador treinou sem restrições com o restante do elenco e á está à disposição de Abel Ferreira. Assim, apenas Piquerez e Bruno Rodrigues, estes com lesão mais graves nos joelhos e que só voltam em 2025, seguem como desfalques.

As lesões, aliás, foram uma verdadeira dor de cabeça para o Palmeiras e Abel Ferreira na temporada. O clube viveu com muitas contusões no meio do ano, que prejudicaram a equipe nas Copas. Tanto que o Verdão caiu na Copa do Brasil e na Libertadores de forma precoce, ainda nas oitavas de final.

“Tivemos muitas lesões nos meses de junho, julho e agosto, basta ver o elenco que começou os jogos decisivos. Tivemos problemas na zaga, nas laterais e tivemos que continuar treinando, melhorando os jogadores. É normal que os processos melhorem. Futebol é assim mesmo. As temporadas são longas e é preciso ter sorte. Tivemos lesões e não fomos tão sólidos como estamos sendo agora”, disse Abel, após o jogo contra o Atlético-MG.

Com apenas o Brasileiro a ser disputado, o Verdão passou a ter menos jogos no calendário e teve o tempo como aliado para evitar desgastes maiores e recuperar os atletas. Agora, o técnico Abel Ferreira terá força máxima para buscar o tricampeonato nacional.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.