Dívida com o Flamengo por lateral pode atrapalhar compra de Hugo Souza pelo Corinthians

O Corinthians se movimenta para acertar a compra em definitivo do goleiro Hugo Souza. Contudo, uma dívida antiga com o Flamengo pode atrapalhar o negócio. Isso porque o Timão ainda tem débitos a acertar com o Rubro-Negro em relação à transação do lateral-direito Matheuzinho.

O valor que estará sendo pago pelo Corinthians ao Flamengo para ter o goleiro em definitivo é de 800 mil euros, cerca de R$ 4,85 milhões na cotação atual. Assim, com esse valor, o Timão garantirá 50% dos direitos econômicos do atleta. Contudo, o clube carioca tem o direito de recusar o acordo por conta da dívida com o lateral.

Na compra do lateral Matheuzinho, por exemplo, o clube paulista colocou o contrato com a Brax, empresa que comercializa placas de publicidade, como garantia. Entretanto, o Timão atrasou o pagamento da terceira parcela, no valor de R$ 8 milhões, e irritou o Flamengo. Assim, os cariocas não querem liberar o goleiro até receber o valor que tem a receber dos paulistas. Por isso, a intenção é de que o pagamento seja feito à vista para evitar qualquer calote.

A intenção do Corinthians é pagar os R$ 4,85 milhões por Hugo Souza em quatro parcelas. Contudo, se o Flamengo não aceitar as garantias financeiras do Timão, os paulistas precisaram arcar com este valor à vista. No caso de não pagamento dentro do prazo previsto, o goleiro voltaria para a Gávea.

A diretoria do Timão não cogita a possibilidade de a negociação não dar certo e confia que pagará pelo jogador de forma parcelada, sem qualquer restrição sobre o fiador que será indicado. Caso o Flamengo não aceite as garantias, o negócio pode parar na justiça. Mas ambos os clubes querem resolver o imbróglio de forma pacífica.

Hugo Souza pelo Corinthians

Em 22 jogos pelo Corinthians, Hugo Souza sofreu 23 gols e defendeu quatro pênaltis. Aliás, o goleiro, que foi contratado depois das saídas de Cássio e Carlos Miguel, tem se tornado um líder fora de campo. Assim, ele é um dos principais nomes da reformulação feita no elenco durante a gestão de Augusto Melo.

O Alvinegro, até o momento, pagou R$ 1 milhão ao Flamengo por utilizar Hugo Souza em duas partidas contra o time carioca durante o período de empréstimo. Como as equipes se enfrentam no próximo dia 20 de outubro, pelo jogo de volta da Copa do Brasil, o Corinthians quer evitar pagar mais R$ 500 mil para o Rubro-Negro.

