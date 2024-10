Noiva se pronuncia pela primeira vez sobre morte trágica de George Baldock

Depois do comunicado da família de George Baldock, esclarecendo a causa da morte do jogador, chegou a vez da noiva quebrar o silêncio sobre seu luto. Annabel Dignam se pronunciou pela primeira vez sobre o falecimento do companheiro através de um texto emocionante, publicado na manhã desta sexta-feira (11) – três dias após o ocorrido.

Baldock foi encontrado no dia da celebração do aniversário de um ano de seu filho com Annabel, que estava em Londres com a criança. Dignam, inclusive, destaca o lado paterno de George em seu texto de despedida.

“George, o amor da minha vida, minha alma gêmea. O pai perfeito para o nosso lindo menino. Você me completou. Era meu mundo e eu sei que éramos o seu. Você está aqui comigo no sorriso, na risada e na personalidade contagiante de Brody (filho do casal). Meu mundo nunca mais será o mesmo, mas encontrarei um jeito para Brody. Eu prometo. Eu te amo para sempre e sempre”, escreveu Annabel Dignam em texto divulgado pelo jornal britânico ‘Daily Mail’.

Causa da morte

Autoridades de saúde encontraram o corpo de Baldock na piscina de sua residência, em Atenas, na noite da última quarta-feira (9). De acordo com a polícia local, não houve qualquer indício de morte por causa suspeita, e a família deu o caso como solucionado por afogamento.

“Estamos com o coração partido com a morte repentina do nosso amado George. Podemos confirmar que um exame descobriu que ele se afogou tragicamente enquanto nadava na piscina de sua casa em Glyfada”, dizia um trecho do comunicado da família.

George Baldock

O jogador nasceu em Buckingham, na Inglaterra, mas tinha dupla nacionalidade: inglesa e grega. Com origem adquirida de um dos avôs, George estreou pela seleção nacional da Grécia em 2022 e disputou 12 partidas no total.

Ídolo do Sheffield United, clube que defendeu na maior parte da carreira, Baldock atuava pelo futebol grego antes de morrer. O atleta esteve em campo como titular no clássico entre Panathinaikos, equipe que assinou vínculo de três anos, e Olympiacos.

Se juntou ao Panathinaikos em maio de 2024 por um contrato até 2027. A estreia pelo clube grego ocorreu no dia 8 de agosto, pela pré-eliminatória da UEFA Europa League, quando entrou aos 63 minutos da partida contra o Ajax.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.