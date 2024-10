Fernando retorna aos treinos no Inter e se torna esperança para o Gre-Nal

O técnico do Inter, Roger Machado, ganhou um motivo a mais para se animar antes do clássico com o Grêmio. Isso porque o volante Fernando retornou aos treinos, nesta sexta-feira (11). Com isso, há a esperança de que ele possa voltar a ficar à disposição para o Gre-Nal.

O experiente volante esteve no campo do CT Parque Gigante e realizou algumas atividades físicas. Ele avança no processo de transição do departamento médico para os gramados e a expectativa é a de que, nos próximos dias, o meio-campista retorne aos treinamentos com o restante do grupo. Apesar disso, ele ainda está sob cuidados da fisioterapia.

Fernando ainda terá uma semana para concluir sua recuperação de uma lesão na panturrilha direita. Por outro lado, outros dois jogadores machucados, o zagueiro Rogel e o atacante Borré, seguem indisponíveis. Ambos tratam de contusões musculares na coxa esquerda.

Aliás, o vice-presidente de futebol, José Olavo Bisol, em entrevista coletiva, nesta sexta-feira (11), indicou que a esperança é a de que o trio esteja apto a atuar no clássico com o arquirrival.

“A expectativa que nós temos é de que sim (estejam disponíveis), mas sabemos que a medicina não é uma ciência exata”, ressaltou.

Vale relembrar que o elenco do Colorado ainda não conta com as presenças do goleiro Rochet e do atacante Valencia. Afinal, os dois foram convocados para as suas respectivas seleções durante a data Fifa para os compromissos pelas Eliminatórias sul-americanas. No caso do arqueiro, ele está a serviço do Uruguai, e o centroavante pelo Equador.

Inter planeja contar com o time praticamente ideal no clássico

A intenção do Internacional é ter praticamente o time ideal disponível para o Gre-Nal. Roger Machado, por exemplo, não poderá contar com o volante Thiago Maia, que cumprirá suspensão automática. Assim, a tendência é a de que o seu substituto seja Bruno Henrique.

Inter e Grêmio se enfrentam no Beira-Rio, às 16h (de Brasília), no dia 19 de outubro. O Colorado vive bom momento e está invicto no Campeonato Brasileiro há nove rodadas. O bom momento permitiu entrar no G6 da competição, na sexta colocação, com 46 pontos.

