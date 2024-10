Esposa de Cristiano Ronaldo, Georgina exibe novidade em rede social

Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, exibiu em sua rede social a aquisição de um novo imóvel. No Instagram, a modelo e influenciadora publicou, na última quinta-feira (10), uma foto onde surge com a chave do local.

Na imagem, Georgina adicionou a frase ‘meu novo ativo’, acompanhada de um emoji de uma casa. Desta forma, o espaço seria um investimento realizado pela companheira do astro português.

Contudo, de acordo Adriano Silva Martins, apresentador do programa português ‘V+Fama’, a casa seria destinada para a “mãe ou a irmã” da modelo. Ele também acrescentou que Georgina teria feito as pazes com Ivana, sua irmã, de quem estaria afastada.

Cristiano Ronaldo, de 39 anos, e Georgina Rodríguez, de 30 anos, estão juntos desde 2016. Eles possuem dois filhos: Alana Martina (6 anos) e Bella Esmeralda (2 anos). O português ainda é pai de Cristiano Ronaldo Jr. (14 anos) e dos gêmeos Eva Maria (7 anos) e Mateo Ronaldo (7 anos).

