Flamengo: Alex Sandro e Luiz Araújo têm desentendimento; saiba motivo

Após a notícia da separação e uma possível traição envolvendo Everton Cebolinha e sua agora ex-esposa, um novo tema fora de campo pode estar abalando a relação de dois jogadores do atual elenco do Flamengo. Segundo o EXTRA, Luiz Araújo e Alex Sandro tiveram um desentendimento quanto a locação de um imóvel em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Contratação recente do Rubro-Negro, o lateral-esquerdo buscou acertar o aluguel da casa em que o atacante residia com sua esposa, Ingrid Cantarini. O camisa 7 e a mulher, que está grávida, adquiriram um novo imóvel e aguardavam uma reforma para realiza a mudança. Porém, as modificações não ficaram prontas a tempo. A situação gerou um mal-estar entre os dois, já que Alex Sandro havia dado um cheque caução, pagando um ano adiantado.

Como estava na Itália, onde defendeu a Juventus por nove anos, Alex Sandro acabou precisando ir para um hotel, já que Luiz Araújo e Ingrid precisarão ficar por mais algum tempo no imóvel em questão.