CBF define árbitros para os jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil

A CBF definiu, na tarde desta sexta-feira (11), os árbitros para os confrontos de volta das semifinais da Copa do Brasil. No duelo entre Vasco x Atlético, em São Januário, o apito ficará com Ramon Abatti Abel. Já no confronto na Neo Química Arena, entre Corinthians e Flamengo, o escalado foi Anderson Daronco.

As datas das partidas, aliás, também foram confirmadas nesta sexta, após julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Assim, a partida entre Vasco e Atlético será no sábado, dia 19 de outubro. Já Corinthians e Flamengo entram em campo no domingo, dia 20.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.