Atlético estuda fazer pré-temporada nos Estados Unidos em 2025

Já na reta final de 2024, o Atlético iniciou o planejamento para o próximo ano. Assim, o clube mineiro está muito próximo de acertar a sua participação na FC Séries, a antiga Flórida Cup, que acontecerá em janeiro. Assim, a pré-temporada do time mineiro seria nos Estados Unidos. A informação é do “Canal do Frossard”.

Essa não seria a primeira vez, aliás, que o Atlético faria uma pré-temporada no país norte-americano. Em 2016, por exemplo, o Galo bateu o Corinthians na final, conquistando a taça da competição.

Cruzeiro também cogita fazer pré-temporada fora do país

Segundo o “Ge”, o Cruzeiro também está analisando a possibilidade de fazer a sua preparação nos Estados Unidos. Assim, tem conversas encaminhadas para definir o planejamento.

Em 2024, o time brasileiro que participou da competição foi o Flamengo, que disputou amistosos contra Philadelphia Union e Orlando City.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.