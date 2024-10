Ex-volante do Arsenal relembra relação de Henry com o Vasco

O ex-volante Denílson, de 36 anos, fez voltar à tona o carinho de Thierry Henry pelo Vasco. Segundo o próprio brasileiro, que atuou no Arsenal com a fera da França, entre 2006 e 2010, foi por causa dele que a informação chegou ao Brasil.

Foi em 2006, em seu primeiro ano na Inglaterra. Ao “Charla Podcast”, ele contou que ouviu Henry cantando o nome do time e, logo no dia seguinte, revelou a informação em entrevista. Após o ‘vazamento’, o próprio time carioca se mobilizou, então, para presentear o atacante, que era dos jogadores mais renomados da época.

“Foi um dia que acabou o treino. Ele já estava no chuveiro, eu estava tirando minhas coisas ainda e do nada eu escuto: “Vasco! Vasco!”. Falei: “Pô, esse cara gosta do Vasco, né?”. Não nos falamos, me troquei e fui para o almoço. No dia seguinte eu tinha uma entrevista, me perguntaram do Thierry e eu contei essa história. Isso explodiu no Brasil. Me ligaram dizendo que uns diretores do Vasco iam no CT entregar uma camisa para o Thierry”, conta.

Henry ficou “Impactado”

Denílson, então, revelou que foi conversar com Gilberto Silva, brasileiro e um dos principais jogadores daquele elenco do Arsenal, por causa da repercussão. O ex-jogador de São Paulo e Cruzeiro, aliás, conta que ficou com medo de Henry ficar ‘chateado’ com ele.

“Falei com o Gilberto Silva: “Eu fui dar uma entrevista, acabei falando que o Thierry Henry estava cantando ‘Vasco’ no chuveiro, e o pessoal está vindo para entregar umas camisas. Fala com ele lá”. O Romário ainda estava no Vasco na época. Mas ainda bem que ele gostou, achei que ele pudesse ficar chateado. Eles assistem a muitos jogos do Brasil. Ele ficou impactado pela torcida do Vasco cantando, Maracanã lotado, acho que foi por isso aí. Foi natural. Imagina se o Thierry Henry aceita uma proposta do Vasco?”, disse Denílson.

Fã de Romário

Em entrevista ao “ge” em 2013, Henry confirmou que se identificava com o Gigante da Colina. À época, o craque Romário ainda atuava em São Januário e, por ser fã do brasileiro, o ex-camisa 14 do Arsenal passou, assim, a seguir o clube, se impactando com a torcida cruz-maltina.

“Eu passei a seguir o Vasco por causa do Romário. Eu me identifiquei. O Vasco perdeu para o Corinthians no Mundial, em 2000, mas tudo que eu escutava na TV a torcida cantando: “Vasco”. Esse grito ficou muito marcado na minha cabeça, e o tempo todo eu ficava cantando no vestiário do Arsenal”, disse o craque à época.

