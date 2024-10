Espanha x Dinamarca: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Liga das Nações. Neste sábado (12), Espanha e Dinamarca se enfrentam às 15h45 (de Brasília), no Estádio Nueva Condomina, em Múrcia, na Espanha. As equipes se enfrentam em partida válida pela terceira rodada do Grupo 4, em confronto direto pela liderança da chave.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do sportv e Globoplay (streaming).

Como chega a Espanha

A Espanha aparece na vice-liderança do Grupo 4, com quatro pontos somados nas duas primeiras rodadas. Dessa maneira, mesmo invicta na Liga das Nações, a Fúria está com dois a menos da líder Dinamarca e terá, em casa, a oportunidade de assumir a liderança isolada.

Contudo, os espanhóis terão que superar uma série de desfalques: Rodri, Dani Carvajal, Ferran Torres, Dani Olmo, Gavi, Nico Williams e Bryan Gil, todos lesionados.

Como chega a Dinamarca

Por outro lado, a Dinamarca faz um início de competição surpreendente e está com 100% de aproveitamento na Liga das Nações. Isto porque a equipe venceu as duas primeiras rodadas, contra Suíça e Sérvia, e agora terá o desafio mais complicado: segurar os atuais campeões da Eurocopa 2024 para seguir no topo da tabela.

Mas, a seleção dinamarquesa também terá desfalques para o jogo deste sábado. Joachim Andersen, Mikkel Damsgaard, Christian Norgaard, Morten Frendrup e Rasmus Nicolaisen, lesionados, estão fora. Em contrapartida, Rasmus Hojlund, do Manchester United, deve retornar ao time titular após se recuperar de lesão.

Espanha x Dinamarca

3ª rodada do Grupo 4 da Liga das Nações

Data e horário: sábado, 12/10/2024, às 15h45 (de Brasília).

Local: Estádio Nueva Condomina, em Múrcia (ESP).

Espanha: David Raya; Pedro Porro (Mingueza), Laporte, Cubarsí e Cucurella; Zubimendi, Fabián Ruiz e Pedri; Álex Baena, Morata e Yamal. Técnico: Luis de la Fuente.

Dinamarca: Schmeichel; Nelsson, Vestergaard e Kristensen; Bah, Hjulmand, Hojberg e Kristiansen; Eriksen. Hojlund e Poulsen. Técnico: Lars Knudsen.

Árbitro: Ivan Kružliak (Eslováquia).

Assistentes: Branislav Hancko (Eslováquia) e Jan Pozor (Eslováquia).

VAR: Michal Očenáš (Eslováquia).

Onde assistir: sportv e Globoplay.

