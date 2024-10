Alemanha vence Bósnia e lidera grupo na Liga das Nações

A Alemanha segue invicta na Liga das Nações. Nesta sexta-feira (11), o time comandado pelo técnico Julian Nagelsmann venceu a Bósnia por 2 a 1, no Estádio Bilino Polje, na cidade de Zenica, em partida válida pela terceira rodada do Grupo 3. Undav foi o grande nome do jogo, com dois gols marcados no primeiro tempo, enquanto Dzeko, maior artilheiro da história da Bósnia, descontou para os donos da casa na segunda etapa. Além disso, os alemães ainda tiveram outros três gols anulados por impedimento.

Dessa maneira, a Alemanha chegou aos sete pontos em três jogos, no topo da tabela do Grupo 3, de forma invicta. Além disso, os alemães contaram com o empate da Holanda contra a Hungria, também nesta sexta-feira, que garantiu a liderança isolada para a equipe.

Assim, os holandeses aparecem na segunda posição, com cinco pontos, enquanto a Hungria tem dois. Por fim, a Bósnia é a lanterna com apenas um ponto somado nos três primeiros jogos.

Bósnia x Alemanha

Em um primeiro tempo animado, a Bósnia dificultou a vida da Alemanha, apesar da vitória parcial da equipe visitante, que abriu 2 a 0 com dois gols de Undav, principal nome da primeira etapa. A Bósnia, por sua vez, apostou nos contra-ataques e acertou uma bola no travessão na melhor chance do time mandante.

Por outro lado, a segunda etapa teve um amplo domínio dos alemães na reta inicial. Os visitantes controlaram o ritmo de jogo e criaram oportunidades de ampliar o placar. Isto porque, nos primeiros 20 minutos, a Alemanha teve dois gols anulados por impedimento. No entanto, a Bósnia diminuiu o placar em jogada de bola parada com gol do artilheiro Dzeko, aos 24 minutos. Após o gol marcado, os donos da casa fizeram alterações na equipe e foram para o tudo ou nada. Contudo, os alemães conseguiram segurar a pressão adversária e o placar de 2 a 1 prevaleceu até o apito final.

