Liga das Nações: van Dijk é expulso, mas Holanda busca empate com a Hungria

Mesmo com a expulsão de van Dijk, a Holanda conseguiu buscar um empate com a Hungria, no Puskás Ferenc Stadium, em Budapeste, pela terceira rodada do Grupo 3 da Liga A (elite) da Liga das Nações. Com direito a lance raro, as equipes ficaram no 1 a 1 nesta sexta-feira (11), graças a gols de Sallai pelos donos da casa, e Dumfries pelos visitantes – um em cada tempo.

Apesar do favoritismo holandês, a Hungria foi a primeira equipe a assustar, com Sallai, aos 17′. Após cruzamento da esquerda, o camisa 20 acertou a trave esquerda do goleiro Verbuggen. Aos 32′, porém, não deu para o goleirão. Em jogada semelhante, Sallai desta vez aproveitou o levantamento de Nagy para colocar a bola no barbante: 1 a 0.

Ainda no primeiro tempo, o jogo contou com um lance pitoresco. Em uma aparente jogada ensaiada, o goleiro da Hungria, Dibusz, botou a bola na pequena área para a cobrança de tiro de meta, mas Szoboszlai saiu jogando com ela. O árbitro, então, marcou tiro livre indireto por dois toques do camisa 10 húngaro.

Na cobrança – a bola estava entre a pequena área e a marca do pênalti -, todos os 11 jogadores da Hungria se posicionaram em cima da linha. E, de maneira milagrosa, Dibusz salvou a seleção com uma grande defesa, encaixando a cobrança de Gakpo.

Na segunda etapa, o que se viu foi um ataque contra defesa, com a Holanda ficando praticamente 80% do tempo com a bola. A Laranja Mecânica pressionava e rondava a área adversária, mas não conseguia furar o bloqueio húngaro. Aos 35′, a vida da Holanda parecia se complicar quando van Dijk recebeu cartão vermelho pelo segundo amarelo.

Apenas quatro minutos após a expulsão, porém, a Holanda alcançou o empate. Gakpo cobrou falta com perfeição e Dumfries subiu mais que todos para desviar de cabeça para o gol. Logo o lateral-direito, que era dos melhores em campo e virou capitão após a saída de van Dijk.

Próximos passos

A Hungria chega, então, aos dois pontos, ultrapassando a Bósnia e deixando a lanterna do Grupo 3, agora com dois pontos e na terceira posição. Os holandeses sobem para cinco pontos, em segundo, atrás da Alemanha, que venceu na rodada e tem sete.

As duas seleções voltam a campo já na segunda-feira (14), pela quarta rodada. Enquanto a Hungria visita a Bósnia (quarta colocada), a Holanda pega ninguém menos que a líder Alemanha, na Allianz Arena, em Munique. Ambas as partidas ocorrem às 15h45 (de Brasília).

