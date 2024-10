Com reservas, São Paulo vence jogo-treino no CT da Barra Funda

O técnico Luis Zubeldía deu oportunidades para os jogadores considerados reservas no jogo-treino realizado nesta sexta-feira (11), no CT da Barra Funda. De olho no jogo contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo venceu o R.C São Bernardo por 3 a 0.

Dessa maneira, o treinador escalou o Tricolor com: Young; Moreira, Ruan, Igão e Belem; Mendez, Nestor e Galoppo; Rodriguinho, Erick e William. Foi uma oportunidade de observar os jogadores que vêm recebendo poucas chances na temporada. Willian, Erick e Galoppo marcaram os gols.

O jogo-treino foi dividido em dois tempos de 35 minutos. No decorrer da atividade, entraram Leandro, Santi e Henrique, além de três jogadores da base: o lateral-esquerdo Felipe, o meio-campista Bezerra e o atacante Lucca.

Enquanto isso, os titulares e os suplentes mais usados por Zubeldía no São Paulo assistiram a um vídeo de preparação para o duelo contra o Vasco, que está marcado para a próxima quarta-feira (16), às 21h45 (de Brasília), pelo Brasileirão.

Em seguida, eles realizaram trabalhos técnicos em campo, com combinações de ofensivas de ataque contra defesa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.