Thomas Tuchel em negociações para assumir a Inglaterra

A Inglaterra está perto de anunciar um novo treinador. Segundo o jornalista Christian Falk, do jornal alemão ‘BILD’, Thomas Tuchel está bem cotado para se tornar o novo técnico da seleção inglesa. A fonte vai além e afirma que o alemão já está em negociações para suceder o interino Lee Carsley no comando do ‘English Team’.

Após a derrota da Inglaterra para a Grécia em casa, a primeira na história do confronto, o técnico interino Lee Carsley chegou a admitir a possibilidade de deixar o cargo, o que abriria espaço para uma nova contratação. A derrota para os gregos foi apenas o terceiro jogo de Lee Carsley no comando da seleção. Ele assumiu o cargo deixado por Gareth Southgate após o vice na Eurocopa 2024.

Thomas Tuchel treinou o Bayern de Munique na temporada passada. Após uma campanha difícil, sem títulos e com a perda do Campeonato Alemão para o Leverkusen, ele deixou o clube e, desde então, está livre no mercado.

