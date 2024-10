Volta Redonda x Athletic: onde assistir, escalações e arbitragem

O Volta Redonda recebe o Athletic neste sábado (12), às 17h30 (horário de Brasília), no Raulino de Oliveira, pelo primeiro jogo da final da Série C do Campeonato Brasileiro. Os melhores ataques do torneio começam a medir força para ver quem levanta a taça da Terceirona 2024. A segunda e decisiva partida está marcada para acontecer no outro sábado, 19 de outubro, em Minas Gerais. Confira as principais informações do duelo.

Onde assistir

O confronto será transmitido através dos streaming Zapping e DAZN.

Como chega o Volta Redonda

Líder do Grupo A do quadrangular final, o Voltaço terminou a última fase somando nove pontos, com três vitórias e três empates. Além disso, tem o segundo melhor ataque do torneio, com 38 bolas na rede. Para o duelo, o técnico Rogério Corrêa não poderá contar com Bruno Santos, já que o atacante recebeu o terceiro cartão amarelo no último confronto. Assim, Keliton, Cristiano e Heliardo são opções para a substituição.

Como chega o Athletic

O melhor ataque da competição, com 50 gols, garantiu a vaga do acesso na última rodada, ao bater o Londrina por 2 a 1. Durante o quadrangular final, somou 10 pontos, com três vitórias, um empate e duas derrotas. O técnico Roger Silva terá o elenco completo à disposição. A única dúvida é entre Welinton Torrão e Lucas Mineiro, que disputam vaga no ataque, mas a tendência é que se repita a mesma escalação da última rodada.

VOLTA REDONDA X ATHLETIC

Série C-2024 – Jogo 1 – Final

Data e horário: 12/10/2024, às 17h30 (de Brasília)

Local: Estádio Raulino de Oliveira – Volta Redonda (RJ)

VOLTA REDONDA: Jean Drosny; Wellington Silva, Lucas Souza, Fabrício (Gabriel Bahia) e Sanchez; Bruno Barra, Henrique Silva (PK) e Robinho; Douglas Skilo, Heliardo (Keliton) e MV. Técnico: Rogério Corrêa

ATHLETIC: Jefferson; Ynaiã, Edson, Sidimar e Yuri; Diego Fumaça, Djalma e David Braga;

Welinton Torrão (Lucas Mineiro), Denilson e Paul Villero. Técnico: Roger Silva

Árbitro: Fabio Augusto Santos Sá Junior (SE)

Assistentes: Daniel Vidal Pimentel (SE) e Rener Santos de Carvalho (AC)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.