Flamengo realiza treino tático sob olhar de Filipe Luís

O Flamengo segue a preparação para enfrentar o Fluminense, na quinta-feira (17/10), às 20h, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro fez um treino tático, nesta sexta-feira (11), sob os olhares do técnico Filipe Luís.

Esta, afinal, será a primeira semana completa de treinos sob o comando de Filipe Luís. O Flamengo ainda tem mais uma folga no domingo. O elenco faz treinos no período da manhã de quinta, sexta e sábado, folga e depois retorna na segunda-feira.

Depois de fazer clássico com o Fluminense, o time faz o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, às 16h (de Brasília), no domingo, na Neo Química Arena.

