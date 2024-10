Jeffinho se aproxima de retorno pelo Botafogo

Jeffinho está perto de retorno aos gramados pelo Botafogo. O atacante entrou na fase final de recuperação de uma cirurgia no joelho direito. O jogador, aliás, compartilhou um vídeo treinando com bola em Volta Redonda nas redes sociais nesta sexta-feira.

Além disso, o jovem atacante faz trabalhos regulares no CT Lonier durante esta data Fifa. O camisa 47 já faz atividades no gramado com corridas mais longas e atividades iniciais com bola no pé.

Jeffinho lesionou a coxa direita na vitória por 1 a 0 sobre o Universitario, no Peru, na fase de grupos da Libertadores, em 16 de maio. Já que estava fora, aproveitou o período de recuperação para corrigir um problema no menisco.

Nesta temporada, o atacante fez cinco gols e deu duas assistências em 18 jogos disputados.

