Organizada do Corinthians avança em plano para quitar Neo Química Arena

A Gaviões da Fiel, principal organizada do Corinthians, deu mais um passo rumo à efetivação do projeto para auxiliar na quitação da Neo Química Arena com a Caixa. Nesta sexta-feira, integrantes do grupo se reuniram com Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais do Governo, para apresentação da proposta.

Em nota oficial, o grupo afirmou que o objetivo era demonstrar a lisura do projeto para obter a resposta da Caixa Econômica Federal, instituição responsável pelo financiamento do estádio alvinegro.

“Gaviões da Fiel se mostra empenhado em contribuir de maneira ativa para solucionar os desafios financeiros do clube, destacando sua consciência dos termos burocráticos envolvidos”, explicou em comunicado.

Qual é o plano?

A ideia da torcida organizada inclui a arrecadação direta dos torcedores por meio de uma conta na Caixa, sem o envolvimento da diretoria do clube. Segundo a torcida, já foram definidos os parceiros, as estratégias e até mesmo a plataforma de doação. O objetivo é reunir um valor próximo ou igual ao total da dívida, com relação direta entre dinheiro e Caixa Econômica. Além disso, a Gaviões da Fiel também pretende disponibilizar um painel de arrecadação em tempo real, permitindo maior transparência no processo.

A dívida do Corinthians

O Corinthians, afinal, deve R$ 710 milhões à Caixa Econômica Federal pela construção da Neo Química Arena, segundo balanço divulgado em setembro. Ainda no comunicado, a torcida organizada fez novo alerta aos torcedores, para que não caiam em golpes. Ainda não não há nenhuma conta ou chave pix ativa no momento.

