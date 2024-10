Peru surpreende o Uruguai e vence a primeira nas eliminatórias para a Copa de 2026

O futebol é, de fato, um esporte que sempre surpreende, e nesta sexta-feira (11) não foi diferente. A seleção do Peru, última colocada das eliminatórias, venceu o Uruguai por 1 a 0. Miguel Araujo marcou o gol da vitória aos 43 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o time comandado por Jorge Fossati, velho conhecido dos torcedores do Internacional, chega a seis pontos, supera o Chile e assume a nona colocação. Essa é a primeira vitória do Peru na competição, o que mantém viva a esperança de vaga no Mundial de 2026. Já o Uruguai ocupa o terceiro lugar, com 15 pontos

Primeiro tempo morno

Foi um jogo sem grandes oportunidades. O Uruguai controlou a posse de bola e tomou a iniciativa, principalmente com Arrascaeta liderando as jogadas, mas sem criar muito perigo para o gol de Gallese. O Peru fez pouco e mostra o motivo de ser a última seleção das eliminatórias.

Peru chega a vitória no segundo tempo

A seleção peruana saiu para o jogo na etapa final, sendo premiada com o gol. Aos 43 do segundo tempo, em cruzamento da esquerda para a direita, o zagueiro Michel Araujo marcou e garantiu a primeira vitória do Peru nas atuas eliminatórias.

Próximos jogos das equipes

Agora, o Peru tem um grande compromisso: enfrentará a Seleção Brasileira em Brasília, em jogo marcado para terça-feira (15). Enquanto isso, o Uruguai medirá forças em casa contra o Equador, no mesmo dia.

PERU X URUGUAI

Eliminatórias Copa do Mundo — 9ª rodada

Data: 11/10/2024 (sexta-feira)

Local: Estádio Nacional do Peru, em Lima (PER)

Público e Renda:

Gols:

PERU: Gallese, Miguel Araujo, Zambrano, Callens (Quispe, 26’/2ºT), Sonne (Archimbaud, 36’/2ºT) Andy Polo, Jesús Castillo, Sergio Penã, Abram, Edison Flores (Bryan Reina, 25’/2ºT) e Valera. Técnico: Jorge Fossati

URUGUAI: Rochet, Varela, Ugarte, Santiago Bueno, Nández, Valverde, Nicólas Fonseca, Arrascaeta, Cristian Olivera (Pellistri, ’/2ºT) e Darwin Núñez. Técnico: Marcelo Bielsa

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Assistentes: Ezequiel Brailovsky e Gabriel Chade (Ambos ARG)

VAR: Germán Delfino (ARG)

Cartões Amarelos: Nández (URU)

Cartões Vermelhos: Nández (URU)

